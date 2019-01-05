人常说，痛风是个“富贵病”，殊不知健身达人也要当心痛风找上门。

痛风是单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱或尿酸排泄减少所致的“高尿酸血症”直接相关。痛风患者经常会在夜晚出现突然性的关节疼痛，起病急骤，甚至会将患者从睡梦中疼醒。最常发病的关节是大脚趾，还常见于手部、膝盖、肘部等处的关节。 此外，受累关节处可出现严重的红肿，伴有局部灼烧感，水肿后的组织逐渐变软，使活动受限，从而影响日常生活。

运动员或健身达人比平常人的活动量更多、强度更大，导致他们体内三磷酸腺苷（ATP）的燃烧分解以及细胞的新陈代谢速度比普通人更快，从而导致体内产生的嘌呤更多，再加上很多运动员受过伤，因此这类人群更容易招来痛风。此外，以下几类人也深受痛风“偏爱”。

1. 男人。数据表明，痛风患者的男女比例大概是15:1。由于女性的雌激素能促进尿酸排泄，并能帮助抑制关节炎的发作。而男性雄激素更多，雄激素会抑制肾脏对尿酸的排出，导致尿酸在体内的含量升高，加快尿酸结晶的形成和沉积，最终招来痛风。

2.爱喝酒者。喝酒会使体内产生很多乳酸。它们会和尿酸发生竞争，当两者都要排泄出去时，乳酸更易排泄，从而导致尿酸排泄量减少，久而久之引发痛风。

3.中老年人。60岁后，人体关节老化、钙流失，导致软骨组织减少，从而容易患上痛风；而绝经后的女性，由于雌激素下降，雄激素上升，也容易得痛风。

4.肥胖群体，特别是减肥人群。减肥过快，脂肪燃烧后会产生很多酮体，酮体和尿酸也会产生竞争机制，导致尿酸排出量减少。

对于已经患上痛风的患者，调整饮食尤为重要，主要注意以下几点：1.动物内脏、肉汤以及大多数鱼类等含有大量嘌呤，每日摄入量最好不超过150克；2.牛奶是低嘌呤食物，是富含必需氨基酸的优质蛋白，痛风患者可每日摄入低脂或脱脂的奶制品约300毫升；3.每天摄入300~500克蔬菜，但是也并非所有蔬菜都可以多吃，芦笋、黄豆芽、紫菜、豌豆苗等嘌呤含量较高，应适当少吃；4.痛风患者最好的饮料是白开水，每天要喝2升以上。▲