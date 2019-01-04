孕妇能打流感疫苗吗？哪些疫苗可以在孕期注射？

本期专家：首都医科大学附属北京朝阳医院 妇产科主任 张震宇

我们先来了解一下疫苗的分类：灭活疫苗和非灭活疫苗。

灭活疫苗：表示疫苗中的微生物，已经通过化学或物理的方法杀灭了，仅这些微生物的组分，这类疫苗虽失去了繁殖能力，但仍保留免疫原性，可以使机体产生免疫力。

非灭活疫苗（减毒或减活疫苗）：用人工定向变异方法，或从自然界筛选出毒力减弱或基本无毒的活微生物制成活疫苗或减毒活疫苗。这类疫苗有潜在的感染胎儿的风险。

的确，不是所有的疫苗都能在孕期接种，但并不意味着孕期不能接种任何疫苗，灭活疫苗是可以的，孕期真正需要禁止的是非灭活疫苗，具体到哪些疫苗是孕期可以接种的呢？

孕期推荐使用的疫苗

流感疫苗：为避免在孕期感染流感引起的不良后果及住院治疗，孕妇接种灭活的流感疫苗非常有必要的。如前所述，孕期接种流感疫苗是安全的，在流感高发的季节，建议在医生的指导下进行接种。

百白破疫苗：在整个孕期都可以接种百白破疫苗，最佳的选择是在妊娠27-36周期间接种。

孕期应该避免接种的疫苗有哪些？

HPV疫苗：属于灭活疫苗，理论上不会对妊娠造成不良影响。目前研究也没有发现疫苗对孕妇和胎儿产生不良的影响，但各国指南均建议孕妇不要接种，如果接种后发现怀孕应停止后续接种，其他剂次在分娩后继续进行。

麻疹，腮腺炎，风疹（MMR）：属于减毒活疫苗，不建议在孕期应用，因为有潜在的感染母亲和胎儿的风险，但是到目前为止没有发现导致母儿不良结局的证据。

水痘：属于活疫苗，不建议在孕期使用，原因同麻疹疫苗。

LAIV：流感减毒活疫苗，不建议在孕期接种，可以在产后或母乳喂养的母亲接种。

结核：虽然没有发现有什么不良影响，依然不建议在孕期接种BCG 疫苗预防结核。

带状疱疹：减毒活疫苗，不建议在孕期接种。