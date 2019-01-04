方向感强，嗅觉更敏感

英国《自然·通讯》杂志刊登加拿大的一项新研究发现，空间记忆力好，方向感强的人识别气味的能力也很强。

美国动物行为学家露西亚·雅各布斯博士认为，大多数动物主要靠嗅觉寻找食物和躲避天敌，因此嗅觉进化的主要原因是帮助导航。为验证这一假设，加拿大麦吉尔大学教授维罗尼克·波波特对57名年轻参试者进行了试验。参试者花20分钟熟悉电脑上的一个虚拟城市，之后以最快速度寻找到达关键地标的最短路线。随后，他们识别罗勒、肉桂等40种芳香植物的气味。结果发现，嗅觉灵敏的参试者在寻路任务中得分更高。研究人员对参试者进行大脑核磁共振成像扫描检查后发现，嗅觉灵敏、方向感强的人大脑右侧海马体更大，内侧眶额叶皮质更厚。

新研究结果表明，大脑中的这两个区域同时参与了识别气味和辨别方向的活动，并对这些活动起到了交叉作用的效果。研究人员据此认为，嗅觉的最初作用可能就是支持空间记忆。▲（方文革）