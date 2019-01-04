冬季养生宜“藏”  健康过冬收好这六招

进入大雪节气，有的体虚者一受冷便感冒，有的基础病患者受寒后病情加重。有什么保健妙招有助提升体质健康过冬？哪些疾病冬季高发需提前预防？日前，广州日报健康有约名医大讲堂微课邀请了广东省名中医、暨南大学附属第一医院主任医师孙升云教授，从中医角度分析冬季特点以及调整生活作息的策略。

医学指导：广东省名中医、暨南大学附属第一医院主任医师孙升云教授

文/广州日报全媒体记者梁超仪 通讯员张灿城

精神宜安静 有助养精蓄锐

孙升云介绍，冬天气候寒冷，这时候人体的新陈代谢也处于相对缓慢的水平，因此冬季养生之道，应着眼于一个“藏”字。

为了保证冬令阳气伏藏的生理规律不受干扰，首先要求精神安静，学会控制情志活动。这种稳定的精神状态有利于养精蓄锐。

不过，由于日照时间缩短，一些人容易产生季节性情绪失调，即“冬季抑郁症”。孙升云建议，为了避免沉溺于冬季抑郁情绪中，可以适当增加户外活动，并注意加强身体营养的补给。在冬天，集体活动不可或缺，如果是已退休的老人，还可以选择修习一门新的技艺，如琴棋书画，或者和志同道合的老友记一起，为退休生活设置新的目标和人生方向。

疾病要预防 警惕冬寒加重原有疾病

“刚入冬时感冒较高发，最近小儿腮腺炎也有好几例。对于冬季好发的疾病，应该提高警惕，做好预防。”孙升云表示。

其介绍，冬季是麻疹、白喉、流感、腮腺炎等疾病的好发季节，除了注意精神、饮食运动锻炼外，还可以在医生指导下用中药预防，如大青叶、板蓝根对流感、麻疹、腮腺炎有一定预防作用。冬季由于穿衣较厚，运动不宜大汗淋漓，否则一出汗汗液闷在身体里，风一吹容易感冒着凉，这时候生活起居也要注意多开窗通风，老人小孩少去人多封闭的场所。

此外，冬寒时常诱发身体原有疾病，如支气管哮喘、慢性支气管炎、心肌梗塞等心血管、脑血管疾病，因此患者一方面要防寒护阳，注意保暖和四肢的保健，另一方面要按时服药，控制好基础疾病的病情，以免在冬寒下诱发加重原有疾病。对于年老体弱的人士，在节气前后要注意保持情绪稳定，饮食适度，不吃过寒、过热以及不易消化的食物，保持大便通畅，并且适时增减衣服，随时携带救急药物。

可适当进补 黑色护肾食物为佳

在中医看来，冬季对应肾。中医将肾脏看作一个系统，这个系统主骨、生髓、纳气、生殖，如果冬季做好护肾工作，身体系统的运行便会顺畅。

“冬天是进补强身的最佳时机，可以结合食疗进补。”孙升云介绍，秋冬饮食上要注意养阴，不宜生冷或燥热，最适合滋阴潜阳，以热量较高的膳食为宜。为了避免维生素缺乏，还应该多摄取新鲜的蔬菜水果。

孙升云介绍，冬季人体很少出汗，因此建议减少食盐摄入量，以减轻肾脏的负担，可以适当增加苦味食物坚肾养心。此外，可以多吃黑色食物补肾，如黑米、黑枣、黑枸杞、黑豆、黑木耳、黑荞麦、乌鸡等。

很多人询问，冬天是否适合大鱼大肉进补呢？对此，孙升云表示，进补的度应根据个人体质情况而定。一般人群冬季可以吃谷类、羊肉、鳖、鱼等食物，适合热饮热食保护阳气。如果长期手脚冰凉，可以煲当归羊肉汤适当进补。

不过，阴虚火旺的人士不宜用太补的食材，否则“火气”越补越旺。有高血压等慢性病而又体质虚弱的人，进补可选择循序渐进的温补方式。例如想喝羊肉汤进补的，可以先喝一小碗，察看身体是否有不适反应，如果有应立刻停止进补；也可找中医辨证体质给出个性化建议。此外，冬季喝茶宜喝温性的熟普和红茶，应减少喝绿茶。

冬季保健 有这六招

一、精神养生。冬天里，必须控制情志活动，切忌大悲大喜，要养精蓄锐。多积极参加集体活动。

二、起居调养。要早睡晚起，保证充足的睡眠时间。穿衣要适度，过少过薄容易感冒。

三、饮食调养，宜滋阴潜阳。秋冬要注重养阴，不宜生冷也不宜燥热。可以吃羊肉、鳖、龟等食物，也适宜吃一些黑色食物养肾，如黑木耳、黑枸杞、黑米、黑豆、乌鸡等。手脚冰冷者可煲当归羊肉汤温补；阴虚火旺者不宜过补。

四、运动调养。“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗”。但冬季晨练不宜过早，要避免大风、大寒、大雪、雾露中锻炼，不宜大汗淋漓。

五、防病保健。注意预防流感、麻疹、腮腺炎等疾病，心脑血管疾病、哮喘、慢性支气管炎等患者要避免受凉诱发疾病加重，同时也要按时服药控制好基础疾病。

六、应急药物要齐备。年老体弱者冬季要保证充足睡眠，避免情绪冲动，不吃过寒、过热及不易消化的食物，保持大便畅通。要随身准备救急药物，以备不时之需。