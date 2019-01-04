热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

心梗先兆多在发病前一周出现 五种症状要当心

上海市胸科医院心内科副主任医师 施鸿毓

2019年01月04日08:44 来源：人民网-健康时报

我国每年新发心梗60万例，死亡比例在三成以上，心肌梗死为什么这么致命?

其中一个重要原因是一些不典型的先兆症状没有得到患者重视，等到突然发病，救治不及时就容易造成致命危险，所以及时识别急性心肌梗死的先兆症状很重要。

急性心肌梗死的先兆症状多在发病前1周出现，少数甚至可能提前数周，约40%的病人发生于梗死前1~2天，有的病人可以反复发作。

其主要表现为：1、心绞痛发作频率加快，而且痛疼加重;2、心绞痛持续时间延长，伴出冷汗、恶心、呕吐等;3、心绞痛诱因改变，更易发作，在休息时也会发作;4、原来可缓解疼痛的方式失效;5、发作时伴心跳缓慢或心动过速、休克、晕厥等。

发生了心梗该怎么办呢?要牢记两个“120”，及时拨打120急救电话，把握黄金救治120分钟，如果患者得不到及时有效的救治，心肌就会出现不可逆的坏死。

当患者出现类似心肌梗死的表现，应让其静卧，并尽快呼叫120与急救站联系，不要随意搬动患者或陪同患者步行到医院诊治。尝试让患者含化硝酸甘油片，一般常规剂量即可，不建议给太多的硝酸甘油片。

既往有冠心病史患者，高度怀疑发作急性心肌梗死时，可立即给阿司匹林300mg嚼碎，含在舌头底下，阻止血栓继续形成。

及时将病人平稳的转送至有诊疗条件的医疗场所，在此之前应密切观察病人的脉搏。如果病人脉搏细不规则，进而摸不到，呼吸断续停止，出现抽搐，应进行心肺复苏的人工心脏按压和口对口人工呼吸，直到送入医院为止。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn