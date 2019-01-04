寒潮来袭 如何用药才能避免 掉进治咳“雷区”？

元旦假期在寒潮中度过，进入冬季，防寒保健备受市民重视。冬季感冒咳嗽难以避免，很多市民反映咳嗽最“麻烦”，不知道怎么治，吃过多种感冒药“起色”不大。这种情况，市民需要分清病因、病症，对症治咳，方可避免掉进治咳的“雷区”。

认识咳嗽

咳嗽是一种呼吸系统常见症状，有多种原因可以导致咳嗽，常见的有呼吸道感染（如病毒、细菌）、吸入污染物刺激、过敏反应等。西医认为是人体的一种保护性呼吸反射。通过咳嗽反射能有效清除呼吸道内的分泌物或进入气道的异物。但是咳嗽持久而频繁的发作，常提示呼吸系统有疾病。

中医认为，咳嗽是指肺失宣降，肺气上逆，以咳嗽、咯痰为主要症状的病证。外感、内伤是咳嗽的病因。

冬季着凉咳嗽，如何是好？

冬季干冷，人易感风寒，出现咳嗽，痰稀白，伴有头痛、鼻塞、流清涕等症，基本可判断为风寒咳嗽，在风寒感冒初期，如果不想过早服药，可用紫苏缓解和治疗风寒感冒引起的症状。

紫苏叶辛温不燥，发表散邪，宣发肺气，使凉燥之邪从外而散，常用于风寒表症，见恶寒、发热、无汗等症，常配生姜同用，在风寒感冒的初期，经常会出现流鼻涕、咳嗽以及全身酸痛，这时候可以多喝一些紫苏茶来去除风寒，在冬天，我们不妨多用紫苏做菜、做糕点，如紫苏茶，杏苏糕等。

风寒咳嗽单靠紫苏食疗并不足够，风寒咳嗽的治疗原则“疏风散寒，宣肺化痰”，在治疗用药方面，建议选用潘高寿杏苏止咳口服液。该药物配方由经典名方“杏苏散”化裁而来，由紫苏、苦杏仁、前胡、桔梗、陈皮、甘草组成，具有发散风寒、宣肃肺气、止咳化痰之功效。

常见的咳嗽类别

外感咳嗽：是指外邪（风寒暑湿燥热邪）侵袭于肺所致的咳嗽，最常见的有风寒咳嗽、风热咳嗽、风燥咳嗽。特点是起病急，病程短。

内伤咳嗽：在《黄帝内经》中提到，“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。即五脏六腑受伤引起的咳嗽。特点多为咳嗽反复发作，且病程长。

辨证治咳，咳嗽好得快

市面上卖的止咳药包装上标有“止咳化痰”、“镇咳平喘”止咳快等功能。但从中医角度来看，咳嗽不止分寒、热，还分痰、燥、表、里，看似复杂，白云山潘高寿总结简单易懂的“轻问诊”，通过有痰无痰、咳嗽时间初步分辨咳嗽的类型。

中医治疗咳嗽必须先辨证，再对症用药。治疗原则有“寒者热之”“热者寒之”、“燥者润之”“虚则补之”等。白云山潘高寿总结市民常见四类咳嗽，辨证治咳，避免治咳“踩雷”。

【风寒咳嗽】

常见症状：痰稀白，咳嗽声重，常伴有鼻塞、流清涕、喷嚏不断等症状。

发病原因：气温骤变，或机体抵御能力不足，风寒邪气侵袭，引起风寒咳嗽。

治疗方法：疏风散寒，宣肺止咳。

用药推荐：常用中药杏苏止咳口服液、半夏糖浆、苏黄胶囊等。

【风热咳嗽】

常见症状：痰黏黄，咳而不爽，常伴有口渴咽痛、发热、鼻流黄浊涕等症状。

发病原因：外感风热之邪气或过食辛辣煎炸、肥腻之品，导致胃肠积热，内热循经上传于肺，加之外感风邪，引起风热咳嗽。

治疗方法：清热化痰止咳。

用药推荐：常用中药有蛇胆川贝液、治咳川贝枇杷露、克咳片等。

【风燥咳嗽】

常见症状：干咳无痰或有痰不易咯出，常伴有咽痒、唇鼻干燥、大便秘结等症状。

发病原因：因感受风燥邪气,或感受风热,化燥伤阴,肺脏津液被灼,引起风燥咳嗽。

治疗方法：润燥止咳。

用药推荐：常用中药蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝枇杷膏等。

【肺阴虚咳嗽】

常见症状：干咳无痰、久咳，常伴有口干咽燥、五心烦热，伴有气短乏力、神疲倦怠等症状。另外，阴虚咳嗽多病势缓而病程长，午后、黄昏或夜间咳嗽加重。

发病原因：肺阴不足或因外感咳嗽治疗不当，久咳伤阴致成肺阴虚咳嗽。

治疗原则：养阴滋阴，清肺止咳。

用药推荐：常用中药有养阴清肺合剂、养阴清肺膏等。文/丁香