防治肝衰竭 从检测乙肝开始

人工肝治疗开辟了重型肝炎治疗的新途径。不能等出现肝衰竭再去做人工肝治疗，肝衰竭防治关口要前移。

近日，中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组公布2018年版《肝衰竭诊疗指南》，与2012年版指南相比，人工肝技术的进步是新版指南重要更新内容之一。中国工程院院士李兰娟强调，人工肝治疗开辟了重型肝炎治疗的新途径。防治肝衰竭，要从检测乙肝开始。

人工肝技术，是利用血液净化方法暂时替代肝脏功能，使肝细胞得以恢复再生，而人工肝系统是一台体外仪器。李兰娟及其团队创建了一套独特有效的“李氏人工肝系统（Li-ALS）”，借助这台仪器，把患者的血液引流出来，在体外进行血浆置换、血浆吸附、血液滤过等处理，清除血液中的黄疸、毒素等有害物质，补充蛋白质和凝血因子，通过暂时替代肝脏的解毒、蛋白质合成和部分代谢功能，使肝细胞得到再生的机会，肝功能得以恢复。人工肝技术的应用，将急性、亚急性重型肝炎病死率由88.1%降至21.1%，慢性重型肝炎病死率由84.6%降至56.6%。

不能等出现肝衰竭再去做人工肝治疗，肝衰竭防治关口要前移。1992年，我国将乙肝疫苗纳入国家免疫规划，给新生儿免费接种乙肝疫苗，使得乙肝发展势头得到有效扼制，但我国仍然有近亿人携带乙肝病毒，其中超过2000万为慢性乙肝患者。

我国在传染病综合防治示范区已经探索出一套成熟的乙肝综合防治策略，即：发现所有易感者和感染者，给所有易感人群接种乙肝疫苗，建立免疫屏障；随访所有感染者，治疗所有患者。在示范区人群乙肝感染率已经从“十一五”期间的6.93%降至目前的4.57%。

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 14 版）