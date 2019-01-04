多吃榛子，营养更均衡

美国俄勒冈州立大学的研究者发现，老年人在日常饮食中添加一些榛子，他们体内两种关键微量营养素的水平就会得到明显提高。

研究人员选取了32名平均年龄为63岁的老年人（女性占22名），要求他们每天吃1/3杯榛子（约57克），持续16周。在试验开始和结束时，研究人员采集了参试者的血液和尿液样本，以测定血浆中的维生素E，血清中的镁、血脂、葡萄糖、胰岛素和高敏感性C-反应蛋白以及尿液中维生素E代谢物的浓度。分析结果显示，参试者血清中镁的浓度增加了2.1%，尿液中维生素E分解产物的含量升高。此外，这些老年人的空腹血糖水平和低密度脂蛋白也分别降低了3.4%和6.0%。

研究人员表示，许多成年人没有摄入足量的镁和维生素E这两种微量营养素，使健康水平受到影响。老年人面临的风险尤其大，因为微量营养素浓度较低可导致包括阿尔茨海默病在内的衰老相关疾病。榛子不仅可以补充以上营养素，也是健康脂肪、铜和维生素B6的重要来源。如果人们不喜欢服用多元维生素，可以把榛子当作一种天然的多元维生素来食用。▲ （卢一飞）