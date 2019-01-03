研究称致癌基因变异随年龄增加 饮酒吸烟加剧风险

据日媒报道，2日，日本京都大学教授小川诚司等人的团队在英国科学杂志《自然》网络版上发布研究成果称，通过对食道上皮基因的分析发现，可能引起食道癌的基因变异随着年龄一起增加，会因过量饮酒或吸烟而加剧。

小川指出“这是为弄清癌症患者为何随年龄增长而增加、饮酒或吸烟如何加剧患癌风险提供重要线索的成果”，表示希望有助于早期诊断和预防。

据团队介绍，癌症因细胞特定基因变异并增殖而发病。风险的加剧被指与年龄增长和生活习惯有关，但详细原理并不清楚。

为调查癌症发病前的基因变异，该团队采集并分析了20至80多岁癌症患者和健康者共约130人的正常食道上皮。

结果发现，无论患者或健康者，即便是正常细胞，也存在食道癌常见的基因变异随年龄一起增加、因曾经过量饮酒或吸烟而进一步加剧的倾向。

研究还发现，在70岁以上老年人中，无论是否曾饮酒或吸烟，存在上述基因变异的细胞扩散至食道整体面积的4至8成。此外还获悉，变异有时发生于出生后不久。