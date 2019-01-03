眼皮跳不停并非好事迎

俗话说左眼皮跳跳，好事要来到。真的是左眼跳财，右眼跳灾吗？有科学依据吗？

眼皮跳往往有几个特点，跳动部位不确定，一会左边一会右边，频率不规律，任何时候都可能发生，跳动范围就局限于眼皮，不会蔓延到面颊、口角。而如果长期眼皮跳，并且扩大到嘴角甚至脖子，面部跳动的程度加重，有可能就是面部神经疾病的先兆，需要及时来医院诊治，考虑为面肌痉挛。

面肌痉挛是一种病，主要特点是一侧的颜面部发生阵发性不自主的肌肉活动，病程初期多为一侧的眼轮匝肌阵发性不自主的抽搐，口角肌肉抽搐最引人注意，严重者甚至可累及同侧的颈阔肌。可因疲劳或者紧张加重，在讲话及微笑时较为明显。多数中年起病，女性多于男性，这种病病程长，病程缓慢，有时会影响生活质量，长时间的跳动，需要及时诊治。

那么，面肌痉挛究竟是怎么发生的呢？老年面肌痉挛患者，多数由于血管硬化导致，大量吸烟喝酒加重动脉硬化会更容易导致面肌痉挛。而年轻的患者多是由于血管发育问题，导致血管离面神经很近，所以面神经容易受到刺激。

面肌痉挛的患者严重程度不一，跳动范围也不一样。长时间眼皮跳并且带动面部抽动，要做出确切诊断还得做相应的医学检查。医生会让患者快速睁眼闭眼，做龇牙以及鼓腮等动作，其实就是检查面神经的功能，如果不能做好这些动作，可能医生会再结合相应的医学检查，比如核磁，以便明确诊断。

如果确诊这种疾病，该如何治疗呢？有的患者可以选择用药物控制，也可以选择针灸理疗。但要最终解决还要通过手术治疗——微血管减压术，在手术显微镜下解除血管对神经的压迫，这样才能达到最好的治疗效果，症状也会立即消失。