掀开颈椎病的“假面具”

两个月前，房阿姨开始觉得头晕晕的，因为不影响正常生活，所以也就没在意。但是前几天，房阿姨突然觉得头晕得厉害，天旋地转，还恶心呕吐，辗转了多家医院的神经内科、耳鼻咽喉科、消化科，也没有找到原因。房阿姨的病情不断加重，呕吐更加剧烈，感觉整个世界都在天旋地转，还出现了四肢麻木、意识模糊的症状。家人赶忙把房阿姨送到中大医院。

根据房阿姨的病史和症状，我们高度怀疑是颈椎病。经过颈椎MR、CT显示，果然发现颈椎2/3、3/4间盘突出合并椎动脉型颈椎病。跟患者和家属详细沟通后，我们为患者进行了颈椎间盘低温等离子射频髓核消融术。手术后，房阿姨原先的眩晕、呕吐等症状全部消失了。

颈椎病为何会头晕呕吐呢？颈椎病是因颈椎间盘突出或椎间盘变性及局部的骨质增生，压迫局部的脊髓、血管、神经会导致引起的一系列症状。临床上主要分为5种：颈型颈椎病、神经根型颈椎病、脊髓型颈椎病、椎动脉型颈椎病和混合型颈椎病，房阿姨就中招了其中的椎动脉型颈椎病。头颅旋转时会引起眩晕发作。除了头晕呕吐外，殊不知，高血压、视力障碍、胃病等看似风马牛不相及的症状也可以是颈椎病的伪装。

视力障碍 有些颈椎病比较严重，可能会出现弱视、短暂性失明、复视等症状。这种视力障碍与颈椎病造成的植物神经功能障碍有关。

吞咽困难 有些患者会出现咽部发痒、异物感，感觉吞咽困难，间断发作，时轻时重。据统计，有2%的颈椎病患者会出现吞咽困难的症状。

高血压 颈椎病可能会使人体血压忽高忽低，这与颈椎增生的骨质刺激椎管内交感神经有关。如果当成普通的高血压来医治，往往效果不佳。

胃病 有部分颈椎病会使交感神经受到刺激或损伤，进而引起胃肠交感神经功能的兴奋，导致患者出现口干舌燥、厌食、腹胀不适、打嗝嗳气、上腹隐痛、恶心呕吐等症状。治好颈椎病后，上述症状也会随之消失。

专家提醒，颈椎病伪装很多，诊断并不像想象的那么简单，医生在询问病史、检查的基础上，还需经过慎重分析、鉴别之后才能得出结论。有时候还要排除外眼源性及耳源性眩晕、脑出血、脑梗死、消化系统疾病后才能做出诊断。