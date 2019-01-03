有时，您可能会发现自己的尿液闻起来像硫磺或臭鸡蛋的味道。虽然造成这种情况的大部分原因都不必担心，但也可能是身体存在潜在的问题。

1.特定食物。食物是最有可能改变尿液气味的因素之一。芦笋、鱼、洋葱、大蒜等食物在被消化的过程中常产生硫磺样化合物，需要通过尿液排出体外，导致尿液有明显的硫磺气味。但气味是暂时的，一旦消化过程完成，尿液会恢复正常，另外多喝水有助于淡化气味。

2.药物。治疗糖尿病、类风湿性关节炎等疾病的磺胺类药物，以及B族维生素等补充剂等，也可能使尿液气味改变。多喝水也是缓解气味最简单的方法，但如果问题仍然存在或恶化，可以通过与医生沟通换药解决。

3.脱水。当身体没有充足水分时，尿液就会浓缩变成深黄色或橙色，并且具有强烈气味。如果此时体内还有含硫化合物，脱水可能会使它们在尿液中的气味更明显。因此日常生活中要注意补水，尤其是在体育锻炼后。此外，避免摄入过多的咖啡、茶或酒等利尿饮品，它们会使身体排出更多液体，进一步加重脱水。

4.尿路感染。尿路感染可能会导致细菌、脓液，甚至尿液中的血液积聚在尿道，导致尿液的外观以及气味都发生变化。可用抗菌药物治疗。

5.肝脏问题。肝脏损害或影响肝功的疾病也会使体内的毒素无法完全过滤。这可能会导致尿液发生变化，其中之一就是恶臭。如果肝脏出现问题，经常会出现其他症状，包括尿色比正常情况暗、恶心呕吐、腿和脚肿胀、皮肤发黄、腹胀等。

6.糖尿病。糖尿病患者可能会注意到尿液中的一些变化。当血糖水平过高时，形成的酮体会进入尿液中，改变其气味。此外，患者还会有过度口渴、疲倦等表现。要想除去气味，患者应正确使用降糖药物、有效控制血糖水平，才能在一定程度上消除症状。

7.膀胱炎。膀胱炎症通常是由细菌积聚造成的，可能是源于尿路感染或菌群生态失调。膀胱炎需要及时用抗生素治疗。

8.前列腺炎。前列腺炎会导致排尿困难或因前列腺压迫膀胱引起尿频尿急，肛门和阴囊之间有疼痛感，少数人腹部疼痛，另外尿液有气味。该病需要对症治疗，如果发生感染要用抗菌药物；α-受体阻滞剂可放松肌肉；消炎药、热疗可缓解疼痛、肿胀等症状，只有极少数患者需要手术。

9.胱氨酸尿症。胱氨酸尿症是一种累及尿道的遗传病。它会导致过量的氨基酸半胱氨酸累积，在肾脏中形成结石。由于半胱氨酸含硫量高，就会改变尿液气味。

10.高甲硫氨酸血症。当血液中氨基酸——甲硫氨酸过量时会导致尿液气味异常。如果吃了大量含有甲硫氨酸的食物（如豆制品、黑芝麻等），或身体不能有效地代谢甲硫氨酸时，就会发生这种情况，导致呼吸、汗水和尿液带有硫磺味。此外，还有人会出现站立、行走困难及神经问题等情况。

11.胃肠瘘。消化道瘘是消化道的异常开口，它会导致消化道内容物从肠道泄漏到身体其他部位。例如，泄漏进膀胱的消化液就可能导致膀胱内部感染、尿路感染，使尿液闻起来像硫磺。

硫磺味道通常是临时症状，几次小便后就会消失。但如果几天后仍有气味，或伴有其他症状：絮状尿、尿中有乳白色条纹、血尿、疼痛或排尿困难、腹背部或骨盆疼痛等，应该去看医生。▲