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慢炖柚子鸡 消食化痰开胃

2019年01月03日08:36 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：消食化痰开胃。

推荐人群：因冬天进食过多肥甘厚味而饮食不振的人群。

材料：柚子半个，鸡1只（3~4人量）。

烹调方法： 柚子去皮去核取肉，鸡洗净去内脏。把柚子肉塞进鸡肚内，用洗净的棉线把打开的鸡腔稍微缝起来。放入瓦煲中，加水1500ml，大火煮沸撇去浮沫后转小火，慢炖约2~3小时，加盐调味即可。

汤品点评：近段时间梅州蜜柚很多，尝起来虽然没有中秋节时的柚子多水分，但却甜了很多。柚子浑身是宝，今天给大家介绍柚子肉做的汤，也是非常不错的。

柚子肉味甘酸，性寒。鸡是温性的一种食材，两者相合正好寒温互消，所以这道汤水是比较平和的。鸡汤进补，而柚子却能消食化痰，一消一补，即使是平常最虚不受补的人也无需担心，实在是平补的好汤水。

大冬天很多人忙着给自己身体贴膘防寒，但是过多的肥甘厚味会导致难消化，肚子胀，这就很辛苦了。除了可以冲点陈皮水，煮点谷麦芽山楂水以外，这个柚子炖鸡也是不错的选择。

(责编：李轶群、杨迪)


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