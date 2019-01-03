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猪肝熟透才安全

日本东京大学应用生命化学专业博士 王 蓉

2019年01月03日08:08 来源：人民网-生命时报

爆炒猪肝、卤猪肝是常见的家常菜。猪肝不仅风味独特，还是维生素的好来源，它含有人体所需的全部13种维生素，其中维生素A、维生素D、维生素B2、维生素B12的含量非常高。但由于肝脏是人体内最大的“解毒”器官，所以非常容易聚集毒素。如果买了猪肝，不彻底清理或者洗完后没有做熟，会对健康造成危害。

猪肝炒之前要经过哪些处理呢？买到猪肝后，首先需浸泡，通常有2种做法：1.先在淡盐水中浸泡2~3个小时，再放入清水浸泡。2.将买到的整块猪肝用流水冲洗干净表面，再在水中加入少许白醋，浸泡30分钟后再取出，再用清水反复冲洗。

接下来，可将猪肝切成5毫米左右薄片，用流动的清水反复冲洗至无血水渗出，去除残存在猪肝中的有毒物质，同时去除异味。如为节省浸泡时间，可直接将猪肝切成薄片，用流水反复冲洗至无血水渗出，再放入白醋中浸泡10分钟左右。

烹饪时，很多人认为烹调时间短一点，猪肝会嫩一些，但注意烹调时间不可太短，至少应该在急火中炒5分钟以上，确保所有猪肝颜色都变成灰褐色，直到没有原来猪肝的粉红色为止。如不确定是否熟透，可选择其中一块，用筷子戳一下，能穿透且没有汁液流出就算熟了。对猪肝充分烹调加热可杀灭猪肝内可能存在的一些微生物，确保饮食安全。

温馨提示：如果觉得猪肝比较腥，可提前用点盐和少量酒进行腌制，还可在炒制过程中加点醋和蒜改善它的味道，或者加些菠菜与它共同烹饪。另外，猪肝最好现买现做，这样才能保持新鲜口味，也能确保猪肝的营养和卫生。如果暂时吃不了，最好先将猪肝放入冰箱中冷藏并且尽快食用。▲ 

(责编：许晓华、杨迪)


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