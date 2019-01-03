近日，生理学家对人体的一些现象做出了解答，这些答案可能令你大吃一惊。美国《读者文摘》网站对此进行了盘点：

1.为什么停止长个后，脚还会变大？在行走过程中经过磨损，脚上的肌腱和韧带可能会变弱，导致足弓变平，让脚变得更长更宽。超重者、脚或脚踝肿胀者，或患有糖尿病的人，更容易发生这种现象。

2.关节疼痛真的能预测天气吗？大气压力通常在恶劣天气来临前下降，导致身体组织扩张，从而产生关节肿胀和疼痛。此外，美国塔夫茨大学的研究者发现，气温每下降10摄氏度，膝关节骨性关节炎的疼痛程度就会有所增加。

3.坐过山车时，为什么感觉心脏提到嗓子眼？当过山车到了顶端，减速后骤然落下时，很多人会感觉一些内脏“飘飘荡”，仿佛提到了嗓子眼儿。这是因为神经能够感测到运动，进而让人产生这种错觉。

4.为什么女人比男人手凉且白皙？女性体脂比例更高，身体内的核心部位保存了更多热量，但手脚并非如此。研究表明，在同样的严寒环境下，女性手指血管比男性更容易收缩，也更快变白。

5. 人为什么有指纹？英国学者发现，指纹能防止水分流失，或使得皮肤更容易伸展，保护皮肤免受伤害，防止长水疱。

6.为什么腋汗气味难闻？因为腋下汗腺会释放一种油性物质，有些细菌喜欢这种物质。腋下气味实际上是细菌吃了油性物质后，释放出的恶臭。而且，腋窝部位的毛发较多，细菌生存的面积大。▲