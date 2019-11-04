膝关节胀痛差点要换关节中西融汇微创术保住“原装”膝盖

近日，实在“忍无可忍”的杨阿姨，慕名来到郑州中医骨伤病医院微创科，没想到一个小小的中西融汇的微创术，解决了她持续2年之久的双膝关节胀痛。

长年累月的劳损，突如其来的疼痛

61岁的杨阿姨家住郑州管城区，常年操持家务的她经常久站。2年前，她出现双膝关节肿胀、疼痛，尤其是右膝疼痛较重，行走困难。到医院就诊后，她被告知患了双膝关节骨性关节炎。然而，跑了很多医院，也用了很多老朋友给的“民间秘方”，仍然无法解决问题。

一些医院的医生给出了两个选择：要么现在吃药维持，减少活动，以后等着“换关节”；要么现在就“换关节”。

医生说的“换关节”是指关节置换手术。听说这种手术不仅费用高，而且创伤大，杨阿姨不禁吓出一身冷汗。

一次偶然机会，杨阿姨听邻居聊起，说是郑州中医骨伤病医院微创科在治疗膝关节疼痛方面非常厉害，小小的微创术就能解决问题。

带着半信半疑的心情，杨阿姨来到这家医院找到了微创科王培辉主任。

在详细的问诊和检查之后，王培辉主任建议杨阿姨做微创针刀镜治疗。

治疗的第二天，杨阿姨惊喜地发现膝关节疼痛大大减轻了。“真是太感谢你们了！”老人忍不住喜极而泣。

二次复查时，通过与之前的膝关节X线片进行对比，杨阿姨膝关节间隙增宽，关节肿胀消失，疼痛明显减轻。

中西融汇，微创针刀镜助力解病痛

骨性关节炎是一种以退行性病理改变为基础的疾患，多见于中老年人群，其症状表现为膝盖红肿热痛、上下楼梯痛、坐起立行时膝部酸痛不适、僵硬等；如不及时治疗，则会引起关节畸形、残疾，降低老年人的生活质量。

关节置换是公认的对严重关节炎患者有效的治疗方法。但开放式手术创伤大，让很多患者“听”而生畏。

有没有一种既能解决患者病痛，又不会造成过多损伤的方法呢？中西融汇的微创针刀镜技术就是其中之一。

“针刀镜技术以《内经》‘九针十二原’为基础，以经筋理论为指导，在针刀基础上进行了技术革新，融合了现代医学的内窥镜和传统医学的针刀及微创外科技术，通过横络解结的方法，治疗疑难性疼痛及关节顽固性肿痛。”王培辉主任介绍说，该技术在局麻可视下操作更安全，还具有操作简单、损伤小的特点，能迅速解除痛苦，缩短病程。

郑州中医骨伤病医院微创科在河南率先开展了针刀镜技术，目前，已成功治疗膝关节骨性关节炎300多例，挽救了诸多家庭。(记者 林辉 通讯员 周媛)