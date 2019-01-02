随着人们的生活节奏明显加快，工作压力不断增大及其环境的不断恶化等各个方面，甲状腺疾病患者也在逐渐增多，已严重威胁了人类的健康生活。那么如何守护甲状腺健康呢？近期，广东省血管外科学会副主任委员彭林做客 “人民健康大讲堂”访谈栏目，与网友分享“守护你的甲状腺”相关话题。

甲减甲亢别再傻傻分不清楚

甲状腺蜗居在脖子的正中，外形像一只蝴蝶。因为像遁甲一样守护气管，故名甲状腺。它看上去美丽柔弱，却是非常重要的内分泌腺体。然而甲状腺激素促进人的新陈代谢，对骨骼的生长发育和成熟尤为重要。少了它，新生儿会智力低下，儿童会生长迟缓。成人会记忆减退，反应迟钝。彭林指出，甲状腺分泌的激素过多或过少都是一种疾病的表现。日常出汗多、心跳快，经常脾气暴躁，容易发怒等是甲亢的主要症状；精神萎靡不振、心率减慢、疲乏无力等是甲减的主要症状。甲减、甲亢是甲状腺疾病最常见的，高发人群通常是特别是年轻人，特别是年轻女性。

彭林表示，在体检中发现甲状腺结节时，不必过于恐慌，甲状腺结节简单点说就是甲状腺长了“疙瘩”，对人体健康影响不大，除非长的特别大，外观上能明显看到，同时压迫了气管，这种要及时就医，根据各项指标进行有效治疗。

甲状腺疾病不可怕 推荐五种治疗方

彭林表示，甲状腺疾病治疗方法简单归纳为五种。首先是观察，很多甲状腺疾病对身体影响极小，只要做过相关检查，医生判断不需做任何治疗，也不必恐慌和焦虑，定期观察相关指标是否发生变化即可；其次是药物治疗，对于相关指标太高或太低的，就必须要用药物平衡，药物重点治疗甲亢或甲减，还包括部分甲状腺炎；对于甲状腺良性肿块通常采用消融术治疗，消融属于微创手术，对人体损伤和创伤最小。

彭林指出，对于反复复发的甲亢患者，碘131是最好的治疗手段，一杯水就可以解决根本问题。对于甲状腺炎来说，彻底治愈比较困难，所以只能对身体进行医学免疫调理进行调理治疗，身体状态的好转直接影响免疫状况的提高，这样病自然就会得到治愈。

彭林强调，被放射线荼毒过、压力大、吃碘太多或太少这三大原因是甲状腺疾病的重要因素，想要保护甲状腺，就要有良好的生活习惯。

四句打油诗 教你爱护甲状腺

首先判断良恶性，良性结节看大小，甲功异常要注意，靠谱医生最重要。这首打油诗是在临床上总结而来。彭林说道，对待甲状腺疾病千万不要过于紧张和恐慌，但也不能掉以轻心，要保持良好的心态去治疗，用正确的方法对症下药，就能拥有一个健康的甲状腺和开心幸福的人生。