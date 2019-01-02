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专家：服用奥司他韦要当心副作用

鲍晓菁

2019年01月02日08:52 来源：新华网

　　入冬以来流感患者越来越多，世界范围内首款抗流感病毒药奥司他韦成为抢手“神药”。专家称，奥司他韦是治疗流感的首选药物，安全性好，但是其也有不良反应。

　　临床研究中，其最常见的副作用是胃肠道反应，如恶心、呕吐、消化不良、腹痛等，发生率为 6%-15%，大多症状较轻，停药后即可消失；少数人可能发生过敏反应，表现为皮疹。此外还有个别病例称，有头晕、头痛、幻觉、行为异常、嗜睡、焦虑等症状，严重者可发展为抑郁甚至自杀。美国FDA曾告知公众称“达菲”（磷酸奥司他韦）可能会在患者，特别是儿童中引起精神错乱和幻觉等严重的副作用，并建议医生和父母们仔细阅读说明书，对服药后的患者也要进行密切观察。

　　“出现幻觉是小概率事件。奥司他韦是治疗流感非常有效的药物，但不可滥用，更不能超剂量使用。”中国科技大学第一附属医院药剂科主任沈爱宗说，是否服用奥司他韦一定要经过医生诊断，医生在开出处方后应告知患方注意观察不良反应，特别是儿童和青少年家长应密切关注孩子服药后是否产生异常行为。此外，有人患了普通的细菌性感冒也擅自服用奥司他韦，其实毫无作用。还有人超剂量服用，也是十分危险的。滥用奥司他韦不仅增加了药物不良反应发生的风险，还有可能导致流感病毒耐药。耐药后的流感病毒仍可继续传播，但再用奥司他韦治疗就无效了。

(责编：许晓华、杨迪)


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