年龄大、体重轻、爱饮酒、甲状腺不好等
十类情况慎吃他汀
河北省人民医院副院长、主任医师 郭艺芳
他汀类药物是防治冠心病、脑梗死等心脑血管疾病最重要、最有效的药物之一。这类药物总体很安全，发生严重副作用的风险非常小，绝大多数人可以放心地长期用药。但既然是药，就有发生副作用的可能，他汀也是如此，以下10类人群服用后会比其他人更容易发生不良反应。
1.高龄患者，特别是80岁以上者。这类人群吃他汀的时候，应采取更为谨慎的个体化干预策略，适当减小他汀剂量，但不建议停药。
2.女性。服用他汀时，女性比男性更容易出现不良反应。曾有研究表明，他汀类药物可引起血糖升高，尤其是绝经后女性，服用大剂量他汀，引发糖尿病风险会大大增加。
3.体型瘦小、体重轻的人。体重较轻的人药物排泄较慢，且同等剂量下血药浓度更高，风险更大。因此使用他汀时不宜剂量太大，必要时和医生沟通重新选择剂量。
综合来看，如果是体重较轻的老太太，那以上三点就占全了，她们在使用他汀时更要密切注意副作用。
4.同时存在多种疾病的患者，特别是同时服用很多种药物的人。他汀可能与其他药物之间互相影响，甚至会明显升高血液中的药物浓度，因此同时吃着多种药物的人，要注意监测他汀的副作用。合并肝肾功能损害的人对他汀治疗的耐受性更差一些。
5.合并严重感染、因病做大手术、受到严重外伤、重体力劳动者，这些人吃他汀后也更易出现副作用。
6.大量饮酒的人。喝酒可以加重肝脏损害，吃他汀后喝酒或者喝酒后吃他汀，都容易出现副作用。因此需要长期吃他汀的人尽量不要喝酒，特别是不要大量喝酒。如果晚上应酬多，经常喝酒，最好在早晨吃他汀。
7.吃柚子时。柚子（特别是葡萄柚）的某些成分会增加他汀的不良反应风险。
8.甲状腺功能减退者。这类人常常合并高血脂，吃他汀后发生副作用的风险较大。建议先治疗甲状腺疾病，纠正好甲状腺功能，再根据具体情况启动他汀治疗。
9.既往服用他汀后曾发生严重副作用者，以及家族中有人发生过他汀相关副作用的患者。
10.服用他汀剂量越大的人，越容易发生副作用。
对于已经患有心脑血管疾病的人，不能因为过度担心其副作用而拒绝使用他汀，只需在治疗过程中注意监测，发现副作用及时调整治疗方案即可。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn