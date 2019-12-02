河北省人民医院副院长、主任医师 郭艺芳

他汀类药物是防治冠心病、脑梗死等心脑血管疾病最重要、最有效的药物之一。这类药物总体很安全，发生严重副作用的风险非常小，绝大多数人可以放心地长期用药。但既然是药，就有发生副作用的可能，他汀也是如此，以下10类人群服用后会比其他人更容易发生不良反应。

1.高龄患者，特别是80岁以上者。这类人群吃他汀的时候，应采取更为谨慎的个体化干预策略，适当减小他汀剂量，但不建议停药。

2.女性。服用他汀时，女性比男性更容易出现不良反应。曾有研究表明，他汀类药物可引起血糖升高，尤其是绝经后女性，服用大剂量他汀，引发糖尿病风险会大大增加。

3.体型瘦小、体重轻的人。体重较轻的人药物排泄较慢，且同等剂量下血药浓度更高，风险更大。因此使用他汀时不宜剂量太大，必要时和医生沟通重新选择剂量。

综合来看，如果是体重较轻的老太太，那以上三点就占全了，她们在使用他汀时更要密切注意副作用。

4.同时存在多种疾病的患者，特别是同时服用很多种药物的人。他汀可能与其他药物之间互相影响，甚至会明显升高血液中的药物浓度，因此同时吃着多种药物的人，要注意监测他汀的副作用。合并肝肾功能损害的人对他汀治疗的耐受性更差一些。

5.合并严重感染、因病做大手术、受到严重外伤、重体力劳动者，这些人吃他汀后也更易出现副作用。

6.大量饮酒的人。喝酒可以加重肝脏损害，吃他汀后喝酒或者喝酒后吃他汀，都容易出现副作用。因此需要长期吃他汀的人尽量不要喝酒，特别是不要大量喝酒。如果晚上应酬多，经常喝酒，最好在早晨吃他汀。

7.吃柚子时。柚子（特别是葡萄柚）的某些成分会增加他汀的不良反应风险。

8.甲状腺功能减退者。这类人常常合并高血脂，吃他汀后发生副作用的风险较大。建议先治疗甲状腺疾病，纠正好甲状腺功能，再根据具体情况启动他汀治疗。

9.既往服用他汀后曾发生严重副作用者，以及家族中有人发生过他汀相关副作用的患者。

10.服用他汀剂量越大的人，越容易发生副作用。

对于已经患有心脑血管疾病的人，不能因为过度担心其副作用而拒绝使用他汀，只需在治疗过程中注意监测，发现副作用及时调整治疗方案即可。▲