新妈妈必读！喂奶有最佳姿势

第一次做妈妈，很多女性不知道该用什么姿势喂奶，累得腰酸背痛。哺乳是否也有最佳姿势，既能让妈妈轻松喂奶，又能让宝宝顺畅吸到母乳？

妈妈喂奶姿势很多，比如坐位、侧卧位、卧位等。其中，以坐位最佳。每次哺乳前，妈妈应洗净双手，然后坐在椅子、沙发或床上，高度以妈妈双脚正好着地，或双脚能踩踏在小板凳上为宜，全身放松，妈妈用手臂环抱宝宝，使宝宝身体成一条直线，新生儿则需要同时托着他的臀部。妈妈要让宝宝面向自己，其下颌贴着妈妈的乳房，鼻头对着妈妈的乳头，尽量保证宝宝的嘴张得很大，能将乳头及大部分乳晕含在嘴中，下唇向外翻，嘴上方的乳晕比下方多。另外，妈妈可采取抱球式喂奶。用手环抱宝宝的头，让其躺在垫高的枕头或哺乳枕上，妈妈从侧后方喂孩子。这种姿势最适合喂养双胞胎，可以同时喂两个孩子。

婴儿慢而深地吸吮，能听到吞咽声，表明含接乳房姿势正确，吸吮有效。哺乳过程中，需要注意母婴互动交流。

对于剖腹产的妈妈，为了避免手术刀口疼痛，可采取侧卧位喂宝宝，让宝宝与妈妈的身体紧贴，下颌贴着乳房，鼻尖对着妈妈的乳头，宝宝枕着妈妈的手臂；妈妈也可以将手臂放在宝宝身边，托着他，这样妈妈和宝宝都舒适。

对于大一点的孩子，可采用骑马式喂奶，即孩子双腿分开，骑在妈妈腿上，与妈妈面对面吃奶。总而言之，无论何种姿势，喂奶原则都以妈妈和宝宝舒适为上。▲