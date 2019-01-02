颈椎病，先治筋后调骨

长期伏案、久坐不动、缺乏锻炼，颈椎很容易疲劳过度，导致颈椎病患者越来越多。

颈椎病是西医的病名，中医中并无此病。中医对于颈椎病的认识，主要是根据其发作时的临床表现，将各种症状进行辨证分型，归属于痹症、痿症、眩晕等范畴。对于其发病原因，较为经典的描述是“骨错缝，筋出槽”。中医认为，颈椎病多因外感风寒湿邪伤及经络，或长期劳损、肝肾亏虚、痰瘀交阻、气滞血瘀所致。

无论何种原因引发的颈椎病，都与“筋”和“骨”损伤有关。其产生往往是因为人们对于颈部肌群的维护、保养不当，从而产生劳损，导致颈椎退变加重。颈椎部位筋骨失衡，不都是椎骨出了问题，更多是因为筋先出了问题，这里的“筋”包括肌肉、韧带、肌腱、筋膜等组织，这些组织在大部分情况下较之于骨，更容易发生劳损或失衡。所以，治疗应坚持“筋骨失衡，以筋为先”原则，先调理“筋”的状态，再逐步恢复“骨”的平衡。

患者可以到正规中医院进行按摩推拿，这是中医治疗多种类型颈椎病行之有效的传统疗法。

1.按揉松筋。在颈部、后枕部、肩部施用一指禅推法、点揉法或拿法（推拿手法名），改善颈部肌肉血液循环，缓解肌肉痉挛。操作时，应注意力量应由小到大，使颈部、后枕部、肩部充分放松。

2.点穴止痛。中医师会在患者颈部、肩部的一些重点穴位进行点揉、弹拨，起到止痛、缓解痉挛、分解粘连的作用。较为常用的穴位包括风池、风府、肩井、肩中俞等，每穴操作1分钟左右。需要注意，对于椎动脉型颈椎病患者，在上颈段点揉的力量不宜太大。

另外，患者日常应有针对性地加强颈肩部肌肉锻炼，纠正不良姿势，避免使用高枕睡眠，不要偏头耸肩，谈话、看书时要正面注视，保持脊柱正直，注意颈肩部保暖。▲