不少父母抱怨，孩子经常为一点小事大发脾气，对一些细节特别坚持，其实这类孩子属于高敏感儿童。

“高敏感”这个词由美国临床心理学博士伊莱恩·阿伦提出，指天生具有敏锐感觉的一群人。根据研究，10％~20％的孩子生性高度敏感，大脑内处理感知讯息的神经系统有别于一般人，所有感觉都会被放大。这些孩子天生具有敏锐感觉，容易因为一点小事情绪反应大，外人看起来就会觉得孩子特别不听话、难养。其实这些孩子有时候并非故意捣蛋，而是源于这种天生的高敏感气质。

高敏感气质的孩子情绪稳定性稍差，对于别人的批评，也会显得异常敏感，如果语气稍微重一点，或声音大一点，他们就很难接受。因此，生活中需要家长时刻留心孩子的一举一动，不能因为孩子的“乱发脾气”，而给他们贴上难管教、不合群、很难与人相处等标签。家长与孩子的感受要有同理性，要理解孩子情绪变化的原因，或许是身体不舒服还是其他缘故。要尽量引导孩子说出自己的感受，帮助孩子把负面情绪宣泄出来，而不是一味的训斥。

其实，高敏感真的是孩子的一个特点，甚至是优点。很多高敏感的孩子都聪明、细致、追求完美，家长应多鼓励、倾听、理解，温柔对待他们。▲