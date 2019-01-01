流鼻涕不全是感冒 6类鼻涕暗示哪些健康问题

冬天是宝宝们感冒的多发季节，看着一把鼻涕一把泪的孩子，父母焦急万分。但其实，流鼻涕也不全是感冒的缘故，“鼻涕虫”中可藏着不少大学问。

1.清水样鼻涕：多见于感冒初期或过敏性鼻炎。感冒初期流清鼻涕，是鼻黏膜为了将附着的病原体冲走而分泌出大量黏液。这时家长需让孩子多休息、多喝水，或根据医嘱口服感冒药或抗病毒类的药物。过敏性鼻炎和感冒初期症状类似，除流清鼻涕外，还容易打喷嚏。家长可带孩子到医院做过敏原检查，明确病因后远离过敏原，或按医嘱使用药物。

2.白色黏稠性鼻涕：多见于感冒加重期或慢性鼻窦炎。感冒加重后鼻涕会慢慢变成又稠又厚的乳白色，若超过10天感冒仍不见好转，并伴有鼻塞、头痛、嗅觉减退等症状时，应警惕孩子是否患上了鼻窦炎，带孩子到专科医院检查。

3.黄绿色脓性鼻涕：多见于病菌侵入。当出现黄绿色脓性“鼻涕”时，则提示孩子的身体可能被病菌入侵了，白细胞和病菌“同归于尽”后被排出鼻腔外，此时的鼻涕就会变成黄色、绿色或黄绿色。一旦发现这种情况，家长应及时带孩子去医院，让医生判断是否为病毒性感染或细菌感染，以及是否需要抗生素治疗。

4.粉红或红色鼻涕：鼻黏膜破损可能性大。多见于鼻腔干燥、鼻外伤、鼻腔炎症等情况。家长日常生活中要及时纠正孩子挖鼻孔的坏习惯。

5.灰、黑色鼻涕：多由雾、灰尘、粉尘等引起。鼻腔吸入大量粉尘、灰尘、烟雾颗粒时，与鼻涕在鼻腔里混合，容易出现“黑涕或灰涕”。因此，雾天带孩子出门时，一定要给宝宝戴好口罩，减少尘土和烟雾颗粒的吸入。

6.单侧流脓鼻涕且有恶臭：异物进入鼻腔可能性大。若孩子出现单侧鼻孔流脓鼻涕，且带有恶臭或血丝，那么鼻腔异物的可能性很大。家长可先询问孩子或回想，最近是否接触过黄豆、花生等大小的食物或小玩具。若出现该情况，需要尽快带孩子到医院做进一步检查。

需要提醒的是，孩子流鼻涕时，家长们务必知晓正确的擤鼻方法：上身前倾，每次只擤单侧鼻孔，轻轻擤鼻，不要太用力。切忌按住两侧鼻孔同时擤鼻，这样容易增加鼻腔气压，加重耳朵负担，还可能会让鼻涕从咽鼓管涌入中耳腔导致中耳炎。同时，太过用力擤鼻可能导致鼻腔出血，擤鼻后记得给孩子清洗双手。▲