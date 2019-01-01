女人一生有六个“性”福阶段

随着年龄变化，女人在性生理和心理方面也会发生变化。美国精神分析师和性治疗师阿兰·艾利尔认为，从16岁开始，女人的一生可分为6个性心理发展阶段。

16~25岁：浪漫主义。一般来说，从16岁开始，女性就有了性欲和性意识。她们会研究自己的身体，并体验由此带来的快乐。这种感觉和情绪很强烈，但童年关于清纯、贞洁的记忆仍存在，因此她们会坚持一些孩子般的防御心理。

这个阶段，年轻女性在寻求安全感的同时，会在性关系中大胆甚至冒险，像寻求梦中的白马王子一样追寻着浪漫诱人的性爱。此时的女性一定要注意安全，感情再浓烈也要做好保护措施，以免意外怀孕。

25~38岁：注重创意。在这一阶段，女性在心理和生理层面都更加成熟，更了解自己的身体，知道如何让自己快乐，也知道如何带给伴侣快乐。这时，她们在伴侣面前不再羞涩不安，而是开放自如，能够大胆地探索。此时可以与伴侣多沟通，尝试不同的性爱方式，给性生活增加新鲜感。另外，35岁后的女性欲望变得更加旺盛，身体也变得更加敏感，夫妻可多创造机会，尽情享受性爱带来的愉悦。

38~47岁：享受快感。女人40岁时，孩子已经长大，也许已经离家求学，女性开始有大把时间来审视个人生活和性生活。女人味和欲望开始在生活中占据重要地位。

这一阶段的女性成熟而自信，能够自如地掌控情绪，不让欲望过激，但也不会试图隐藏性需求。这种对性欲游刃有余的控制力，会导致更强烈的高潮。事实上，很多女性都是在这一阶段才第一次达到高潮。

47~50岁：寻求。这4年对女性来说是一个重要的转折点，因为她们就要进入知天命的年龄了，会不由自主地产生很多疑惑，并渴望得到答案。一旦找到了答案，又对自己的婚姻生活感到满意，她们就会愉快而平静地展望未来。如果不满意，她们就会质疑自己的婚姻生活。这种质疑不一定会导致离婚，而是去寻求改善夫妻感情的方法。在这一时期，夫妻彼此间的独立、互相尊重的沟通很重要，花点时间用理性来打消对人生、对婚姻、对性爱的疑虑，不要认为可以“用性解决所有感情问题”。

50~55岁：要，还要！这个阶段的女性，性欲前所未有得旺盛，在西方被称为“美洲狮”，中国则称其“坐地吸土”。这个年龄段的女性一般处于更年期，由于月经的停止，她们的生理和心理都会发生巨大的变化，经常伴有严重的焦虑或易怒，但这并不意味着性欲的终结，而是恰恰相反。一旦激素分泌稳定下来，女性将开始以一种极其开放的形态，在强烈的性冲动下去寻求性满足。她们会尽情地享受性爱的美妙，忘情地沉浸在高潮的快感中。

55岁后：绝经后高潮。55岁后女性的性欲基本保持不变，甚至会出现非常强烈的绝经后高潮。这时的她们对于性生活只关注是否有快感。出于生理原因，为了避免力不从心，夫妻俩可以针对性生活做一些锻炼计划，以保证双方的性爱满意度。▲