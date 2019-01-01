加湿器不能一直开 使用不当也会影响健康

入冬以来，不管是北方暖气还是南方空调都会使室内空气干燥，这样，空气加湿器就越来越受欢迎。但不少人会在晚上入睡后通宵使用加湿器，第二天醒来后，室内出现一片“雾蒙蒙”的景象。其实,加湿器使用不当也会影响健康：

1.用水首选纯净水或蒸馏水。很多人觉得选取纯净水太过浪费，但如果大型加湿器使用自来水，里面的钙镁离子在加湿器内沉积的白色粉末会堵塞喷射微孔，降低效率。更严重的是，自来水中的氯金属离子等微粒会随着水雾挥发到空气中，吸入人体内产生危害，但经过滤器流出的自来水也可用于加湿器。

2.不要整夜甚至整天开。加湿器不要一直开着，建议搭配湿度计使用。对人体有利的室内湿度水平应在20%~50%之间，如果湿度超过50%，反而对呼吸道黏膜产生一些危害，甚至引发肺炎。因此当室内湿度超过50%，就要及时关掉加湿器。有时候室内会出现“雾蒙蒙”一片，实际上只是屋里温度低，造成水蒸气液化，此时开窗通风，把这些“雾”散出去即可。

3.尽量不加醋，香薰精油因人而异。一些老年人认为醋可以杀菌、预防感冒，就把醋加入加湿器，结果导致肺炎。这是因为雾化后的醋进入呼吸道，会造成刺激和损害，诱发疾病。此外，香薰精油只能改变空气味道，并不能改善空气质量，且鼻炎或者过敏人群应慎用。

4.根据说明书定期清洁加湿器。及时清洁加湿器和更换里面的水能够减少细菌滋生。纯净型加湿器需定期更换过滤网和蒸发器；超声波加湿器要注意水箱的清洁，至少一星期清洗一次，否则水垢会堵塞加湿器，还会使加湿器中的霉菌等微生物随气雾进入空气。

5.切忌使用加湿器杀菌剂。2011年，韩国曾发生多人罹患不明肺病事件，致200余人死亡。后经调查，保健部门发现加湿器杀菌剂正是“罪魁祸首”。因此，杀菌剂还是不用为好。