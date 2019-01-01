鸡皮疙瘩刺激毛发生长

鸡皮疙瘩是人体皮肤对寒冷天气或者恐惧心理的正常反应，它对健康的积极作用鲜为人知。近日，美国细胞生物学会与欧洲分子生物学组织联合会议上公布的一项新研究发现，鸡皮疙瘩的一大益处是刺激毛发生长。

美国哈佛大学干细胞研究专家许雅洁（音）博士及其研究小组对产生毛囊、长出毛发的过程进行了深入研究。他们首先发现，神经分泌的去甲肾上腺素是毛发生长不可或缺的激素。与此同时，研究人员还发现了另一个促进毛发生长的因素——可导致人们起鸡皮疙瘩的交感神经及肌肉。其具体原理是，毛囊周围的交感神经缠绕在微小的竖脊肌上，这些肌肉收缩时，会导致汗毛竖起，形成我们看到的鸡皮疙瘩。通过基因技术剔除小鼠的相关基因，使其皮肤毛囊周围的交感神经失去控制竖脊肌收缩的功能时，小鼠无法正常长出体毛。

许博士表示，用于治疗高血压、心脏病的药物β阻滞剂干扰了去甲肾上腺素的正常功能，因此该药物会产生脱发的副作用。此外，一些男性患者的头皮上缺少可使产生鸡皮疙瘩凸起的竖脊肌系统，这导致了部分秃顶病例。新研究表明，修复相关神经和肌肉有望使“根治谢顶、秀发再生”成为现实。