夫妻感情不和影响更年期

吸烟、肥胖和久坐的生活方式都与更年期症状加重有关。美国加州大学旧金山分校精神病学系的研究者发现了另一个可能加剧更年期折磨的因素：与伴侣感情不和。

研究人员选取2016名女性参试者，其中包括白种人、黄种人、黑种人和混血人种。她们平均年龄61岁， 77%为绝经后妇女，81%受过大学教育，74%超重或肥胖。研究人员考察了她们所经历的三种更年期症状：睡眠困难、阴道不适和血管舒缩症状（如盗汗和潮热）。结果显示，三种症状严重程度高的参试者有21%曾遭受过伴侣的情绪虐待（情绪虐待被定义为取笑、批评、讽刺或无视等伤害），形成心理创伤；23%患有创伤后应激障碍，16%曾是家庭暴力的受害者，19%遭受过性侵犯。这些女性在更年期发生盗汗的几率高出50%，阴部不适比例高出60%，睡眠困难概率高出3倍多。

该研究作者、临床心理学家卡罗林·吉布森博士认为，伴侣情绪虐待导致的压力可能会影响身体激素和生理周期变化，医务工作者可通过心理创伤问题的常规评估和识别，加强对更年期症状的有效管理。