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每天刷两次牙要保证

中华口腔医学会会长 俞光岩

2019年01月01日08:59 来源：人民网-生命时报

每个人终其一生，可能不会得癌、糖尿病或心脏病，但几乎都会得口腔疾病。中华口腔医学会最新调查发现，与10年前相比，我国居民口腔健康有所改善，城市居民口腔健康意识提升，但整体口腔健康水平仍较低；儿童龋齿患病率和成年人牙周病较10年前上升；近90%中老年有龋齿和牙龈出血问题。龋齿和牙周病可通过口腔保健和早期治疗得到有效控制，但调查发现，多数孩子和中老年人做不到早晚刷牙，能定期去医疗机构检查和洗牙的就更少了。可见，人们对口腔健康不够重视。

为改善这些问题，中华口腔医学会组织交流和培训，帮基层医生提升专业水平；连续10余年开展针对西部地区的行动，受益者数以百万计；到社区开展活动，到学校开办讲座，在网上发布科普知识。经过一系列努力，很多老人开始主动找医生解决缺牙问题，家长也意识到要帮孩子养成良好的口腔卫生习惯。此外，我们关注到湖南、海南等地居民喜欢嚼槟榔，且这种不良习惯正向各地扩散，可能引发口腔癌爆发增长。2019年，中华口腔医学会计划督促政府采取有效措施，控制槟榔致癌的发展势头。

新的一年，希望大家重视口腔健康，积极学习口腔知识，养成有益口腔的生活方式，做到每天至少刷两次牙，尤其重视晚上睡前刷牙；使用含氟牙膏，预防龋齿；每6个月到1年进行1次口腔检查并洗牙；及时清除口腔内的不良刺激物和癌前病变，预防口腔癌；备孕女性要先去医院接受口腔检查，治疗口腔病；不论失牙多少，都应及时进行义齿修复，恢复咀嚼功能。

(责编：崔元苑、许心怡)


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