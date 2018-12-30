做梦很多？ 试试这五种食物煮粥煲水

几乎人人都做过梦，但如果夜里梦太多，梦到的事情乱七八糟，轻则影响睡眠质量，重者醒来一整天都是昏沉沉的，会造成工作或学习效率低下。广东省第二中医院副院长王清海教授指出，多梦与失眠一样，属于病理现象，不同的梦境也可反映不同脏腑的盛衰。除药物治疗外，他推荐五种食物煮粥或煲水进行调理。

多梦并不正常

做梦仿佛是司空见惯，人们往往一句“日有所思，夜有所梦”就当成解释了。

王清海指出，正常人睡眠时偶有做梦，只要不影响工作与生活，确实属于正常生理现象。

不过，像他的患者梁先生的情况，却需要引起警惕。今年49岁的梁先生，正值盛年，近段时间睡眠非常糟糕，无法自控地一入睡就做梦，梦到的东西颠三倒四，醒来比没睡还累，给他造成了很大的心理压力。

“我为什么会那么多梦？做梦多是怎么回事？这样多梦正常吗……”梁先生的连声追问，其实也是相当多人的困惑。

王清海说，睡眠不实，睡眠中梦扰纷纭，次日出现头昏、疲倦等症状，这就是多梦，是一种病理现象，不可放任不管。

与心、肝的血运有关

中医认为，人的精神意识思维活动分属五脏所主管。五脏皆可引起多梦，但最主要还是心和肝。因心主血，肝藏血，而血是人体精神活动的基础，故血的盛衰与否，与发梦密切相关。

梦除了与心脏肝脏的血运盛衰有关，不同的梦境对于判断病因和所在脏腑也有一定的意义。

一般来说，做害怕梦，多是肝血不足，或者肾精不足；做吵架、打架梦等，多是心肝火旺；做梦乱七八糟，多是肾气亏虚，心肾不交。

调治：要学会自我疏导

中医治疗多梦问题，总的原则是去其有余，补其不足。具体来说：心火旺盛则泻心火；肝郁化火则疏肝行气泻火；痰热为患则清热化痰。虚证则以补益心脾、调血养血为主。

王清海指出，除了药物的治疗，以下四点也非常重要：

1.学会放下

放下一些做不到的事情或者不愉快的事情。

2.学会自我心理疏导。正确认识多梦，排除心理负担，放松心情，保持乐观的生活态度，使其心情愉悦。

3.饮食调理

宜食用清淡新鲜之蔬菜、水果；可选择有宁心安神作用的食物，比如小米、百合、莲子、桂圆、酸枣仁等，煮水或煮粥吃。

4. 纠正不良生活习惯

睡前少喝咖啡、少抽烟、不饮酒、不吃东西、调节睡眠时间、注意睡姿。（全媒体记者何雪华 通讯员黄培红、李朝）