防心梗 年轻人也要上心

入冬之后，各大医院救治的心梗病人逐渐增多，其中不乏青壮年人群。近日，南方医科大学珠江医院便在一处足球场上救治了一名37岁的急性心梗男子。

本周末，气温骤降，心血管内科专家提醒，冬季心梗高发，尤其清晨更是危险时段，心血管疾病患者需提高警惕。而近年来，在不良生活习惯的影响下，年轻人也多见急性心梗患者，而且年轻人一旦发生心梗，病情更为严重，猝死率往往是老年人的两倍，不可掉以轻心。

案例：37岁男子球场上突然倒下

记者从珠江医院了解到，37岁的患者廖先生患有高血压和糖尿病多年，平时规律吃药，各项指标控制得还不错。

事发当天，廖先生和几个朋友正踢着球，突然觉得有些胸闷、头晕、出汗。他没太在意，以为是累了或者低血糖，喝了点运动饮料，补充了糖分，休息后又继续上场，结果开始大汗淋漓、呼吸困难、透不过气，最终倒地不起。朋友连忙拨打120求救。

珠江医院120救护车抵达现场接走廖先生后，车上心电图检查结果提示，廖先生是急性心梗。廖先生被紧急送进了珠江医院导管室，急诊造影提示心脏血管右冠状动脉中段完全堵塞，医院胸痛中心医生马上为他实施了血管开通手术。幸运的是，廖先生的血管开通后没有严重残余狭窄，不用装支架。

从发现廖先生心梗到开通血管，仅用了46分钟。术后廖先生症状明显缓解，一周后顺利出院。

这4个症状或是心梗前兆

南方医科大学珠江医院心血管内科副主任医师肖华介绍，急性心肌梗死是冠心病的一种类型，指的是给心脏供血的冠状动脉主支发生急性堵塞，导致相应供血区域心肌发生缺血缺氧。

如果血管持续堵塞，会导致片状心肌坏死。如果心肌坏死面积大，患者则会出现急性心力衰竭、恶性心律失常，甚至心脏破裂致死的严重后果。

如果日常生活中突然出现以下4个症状，很可能是心梗前兆：

1.长时间的心绞痛：大部分人会突然发生持续20分钟以上的心绞痛，既往有过心绞痛的患者，症状加重，时间延长，同时还伴有烦躁不安、出汗、恐惧或濒死感。

2.胃肠道反应：许多人还会出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。

3.休克、晕倒等症状：少数人不会感受到疼痛，而是直接休克、晕厥。

4.与劳累有关的全身性疼痛：患者一劳累或一激动，就出现身体疼痛，一休息疼痛就消失了。疼痛不一定是心脏相关部位，可能是肩膀疼痛、后背疼痛、胃疼甚至可能是牙疼、腹泻。

心梗越来越喜欢盯上年轻人

肖华表示，其实急性心梗并不只是老年人“专利”，现在越来越多地“光顾”年轻人。数据显示，近年来，年轻人的发病率正以每年至少5%的速度增长，职场精英正成为急性心梗的高发人群。像前面37岁廖先生的病例，在临床并不少见。更年轻的，甚至还有20岁的急性心梗患者。

年轻人一旦发生心梗，病情更为严重，猝死率往往是老年人的两倍。究竟是何原因导致年轻人频频发生心梗呢？肖华介绍，主要有四大方面的原因。

首先是体力劳动减少。很多年轻人出门乘车，上下班乘电梯，经常久坐于电脑前，体力劳动大大减少，高血脂、高血压、糖尿病、肥胖患者越来越多。

第二是吸烟过多。烟中的尼古丁可引起血压升高、心率增快、心肌耗氧量增加，烟雾中的一氧化碳进入血液，使血液携带氧的能力下降，加重心肌缺血，尼古丁和一氧化碳均可引起冠脉痉挛，导致急性心梗的发生。

再有就是暴饮暴食。为了消化食物，大量血液向胃肠转移，供应心脏的血液相对减少，从而加重了心肌缺血，增加了心脏负担。如果吃得过于油腻，摄入太多脂肪，还可能导致血液黏稠度增加，促进血栓形成，引发心肌梗塞。

过度劳累也是一大诱因。中青年心梗的发病人群主要是脑力劳动者，有的人工作起来几天都不休息。这种没有规律、过于劳累的生活，非常容易导致冠状动脉痉挛，从而诱发心肌梗塞。

冬天防心梗 一定要注意防寒保暖

南方医科大学第三附属医院心血管内科主任周滔介绍，冬天天气变化大，经常气温骤降，这种即时大范围的气温波动，易使人体内环境失衡，引起血压波动，心肌耗氧量增加，心脏负担加重，诱发心肌缺血。突然寒冷刺激还会引起冠状动脉骤然收缩，引发急性心肌缺血。

同时，天气寒冷导致户外运动减少，很多人选择窝在室内吃火锅，摄入更多高脂食物。多吃少消耗，血液黏稠度增加，循环减缓，容易形成血栓。而大降温时，人体来不及适应环境变化，抵抗力下降，容易引发感冒，一不小心就会发展成肺炎等，这些疾病都会加重心脏负担。

周滔提醒，为防冬天心梗，一是注意防寒保暖，尤其是有心血管病史者，冬天更应随时注意天气变化，及时添衣。外出时避免迎风疾走。室内通风透气也不要大开门窗。其次是天冷也要坚持适量运动，促进血液循环、控制体重。再者，不宜食用过多高热量高脂肪食物，要平衡饮食，多吃蔬菜水果。

有“三高”病史的人群，更要注重每年入冬前的体检，随时听从医生意见调整用药。

如果不幸出现心梗前兆，千万不要硬扛、强忍，应立即平躺休息，自己或身边的人应以最快的速度拨打120呼叫救护车。

如果既往有心血管病史，身边可常备硝酸甘油等药物，可暂时缓解症状。在服药后，最好等待急救车的到来，不要自行前往医院。急救车配备的专业救护人员能够迅速作出初步诊断，启动急救绿色通道，赢得救命时间。

医学指导/南方医科大学第三附属医院心血管内科主任周滔、南方医科大学珠江医院心血管内科副主任医师肖华

文/广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、张瑞环、游华玲