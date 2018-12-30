鼻咽癌首选放疗？不一定

鼻咽癌是一类源于鼻咽部黏膜的恶性肿瘤，也是我国最为常见的头颈部恶性肿瘤。由于鼻咽癌以低分化鳞状细胞癌居多，对放射线具有较高的敏感性，放疗往往成为鼻咽癌的首选治疗方法。然而，它在提高患者生存率的同时，也产生了各种不可避免的并发症。南方医科大学珠江医院耳鼻咽喉科主任邱前辉教授表示，首选放疗并不是治疗鼻咽癌的“绝对标准”，手术结合化疗的方法，尤其在早期鼻咽癌阶段，在不降低生存率的同时，能显著改善副反应，提高患者生活质量。

早期患者首选放疗

不是“绝对标准”

邱前辉介绍，鼻咽癌对放疗具有较高的敏感性，因此放疗成为大部分人首选的治疗方案。目前，随着放疗技术的进步和方案的不断完善，原发性鼻咽癌患者5年存活率可达90%以上。然而，放疗也是把双刃剑，它在杀死肿瘤细胞的同时也损伤正常组织和器官，导致患者出现一系列难以避免的副反应——黏膜损伤、吞咽困难、颈部纤维化等，严重影响患者的生活质量。

大多数肿瘤的根治方法，首选都是手术，鼻咽癌的不同在于鼻咽腔位置深且狭小，其邻近有许多重要的血管、神经、淋巴组织等，导致手术治疗有较大的难度。“但是有难度，并不意味着不好或不可实现。”邱前辉表示，事实上，从他多年治疗的近千例鼻咽癌患者的随访结果来看，对于符合条件的鼻咽癌患者，尤其是早期未转移患者，鼻内镜手术结合化疗的方法，5年生存率同样高达90%以上，且评估生活质量，明显优于放疗患者。手术借助鼻内镜进行，之后需配合4~6个疗程的化疗，约术后1周开始。

局部复发

也可考虑鼻内镜手术

虽然原发性鼻咽癌患者进行常规放疗后，5年生存率较高，但仍有8.6%～23.7%的病人在5年内出现鼻咽及颈部淋巴结的复发，需要再次治疗。对于复发的鼻咽癌病人，是否只能选择再次放疗和化疗？

邱前辉表示，放疗后复发的肿瘤细胞是首次治疗后遗留下来的，这些侥幸存活的肿瘤细胞大多数对放射线或者化疗药物不敏感；其次，放射线可能使原发肿瘤的病理类型发生改变，并且造成局部组织的纤维疤痕化及血运障碍，肿瘤一旦复发，其对再次放疗的敏感性大打折扣。

此外，由于复发性鼻咽癌的病灶中存在这些耐受的肿瘤细胞，因此再次放疗需要更大的放疗剂量才能有足够的治疗效应，由此可能意味着更多、更严重的不良反应，如白细胞减少、严重感染、鼻部大出血、顽固性头痛、张口困难、吞咽困难等。

目前的各项临床研究报道，二次放疗或二次同步放化疗的病人5年生存率均不超过40%，而严重不良反应的发生率接近50%。

近年来，随着鼻内镜技术的进步以及鼻内镜颅底手术的开展，对鼻咽部及周围颅底组织的解剖有了深入的进展，手术完整切除鼻咽癌组织已经可以实现。因此，邱前辉表示，对于局部复发的鼻咽癌患者，经鼻内镜下手术治疗同样是不错的选择。

“鼻内镜手术除了可以完整切除肿瘤，并发症少，还能清除鼻咽坏死组织，并利用黏膜瓣对鼻咽创面进行一期修复，不仅能恢复鼻咽黏膜生理功能，解决了复发鼻咽癌伤口愈合困难的难题，同时可以明显改善放疗后顽固性头痛等症状。”

提醒：

这些症状要警惕

虽然鼻咽癌高发，但是早期鼻咽癌症状并不典型，常常容易被人忽视，造成病情延误。邱前辉提醒，出现以下症状往往有可能是鼻咽癌的前兆，需要引起警惕及时就医。

1.鼻塞、涕血：

鼻咽癌早期可出现鼻涕中带血，时有时无，肿瘤增大可阻塞后鼻孔，引起单侧或者双侧的鼻塞。

2.耳鸣、听力下降：

发生于咽隐窝的鼻咽癌，早期可压迫或阻塞咽鼓管咽口，引起耳鸣、耳闭及听力下降，鼓室积液，临床易误诊为分泌性中耳炎。

3.颈部淋巴结肿大：

多见于鼻咽癌颈淋巴结转移者，患者可能会发现颈部长了肿物，并且越长越大，质地很硬，压起来不痛。一开始只有一侧长，后来两边脖子都可能会长。

4.脑神经症状：

肿瘤长入颅内，侵犯颅神经会引起头痛，面部麻木，眼球外展受限，上睑下垂等症状；肿瘤直接侵犯或转移至淋巴结压迫后组颅神经，可引起软腭瘫痪、呛咳、声嘶、伸舌偏斜等症状。

（全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹）