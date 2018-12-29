2018央广网母婴盛典在京举行 专家学者共谋行业新思路

12月27日，由央广网举办的“2018年度央广网母婴峰会暨央广网母婴盛典”在京举行。此次盛典以“创新 引领 未来”为主题，汇聚母婴行业权威专家、学者，优秀企业领袖、精英、知名自媒体，在消费升级和技术变革双重背景下，群策群力，为行业的发展建言献策，提供新观点、新思路。

国家食品药品监督管理局原新闻宣传司副司长申敬旺、中国乳制品工业协会副秘书长刘超、中国妇幼保健协会副秘书长王玲、央广网副总裁闻风分别从母婴企业发展责任、儿童用药、婴幼儿配方奶粉质量、儿童健康等角度，对中国母婴行业发展取得的成绩及存在的问题，发表了各自的建议和看法。

原国家食品药品监督管理局新闻宣传司副司长申敬旺表示，目前儿童用药安全方面虽然进步较快，但问题依然突出。第一，儿童安全用药的意识越来越强，但相关保障措施还比较落后，很多家长还存在用药不当的问题；第二，家长遵医嘱情况比较突出；第三，儿童服用成人药、误服药品及药品中毒、抗生素的过度使用和滥用情况比较严重。建议针对家长开展健康教育活动，养成良好用药规范，提高家长安全用药水平。

随着生活消费水平的不断提高，婴幼儿配方奶粉的品质也越来越为广大家长所关注。在本届母婴盛典现场，中国乳制品工业协会常务副秘书长刘超针对我国婴幼儿配方粉的质量状况做了发言。他表示：国家高度重视婴幼儿配方奶粉的质量，近年来强化了对企业的监督管理，建立了产品质量监督抽卡制度、对生鲜乳收购和运输车辆进行许可管理证制度等，取得了良好的效果，2018年前三季度，国家市场监督总局共抽检了7447批次婴幼儿配方粉，其中7430批次合格，每季度的抽检合格率均达到了99.7%。针对婴幼儿配方奶粉行业发展，他认为要以国务院《关于推进乳业振兴保障乳品质量安全的意见》为指导，力争三年内使生产企业数量控制在一百家以内，十大品牌的市场占有率将超过40%，市场监督抽查合格率稳定在99.5%以上，不发生重大事故。国产婴配粉的市场占有率将稳定在75%以上，让更多的宝宝用上安全、放心的乳制品，优质的乳制品。

母婴健康是消费升级时代，民众最为关注的问题。中国妇幼保健协会副秘书长王玲指出，中国妇幼保健协会一直为全国妇幼儿童健康事业服务，成立十年来每年都在全国各地开展将近三百到四百场的各种专业培训和活动，受到了广大妇幼工作者的热烈欢迎，为妇女儿童的健康作出了很大的贡献。在二孩政策开放以后，国家卫生部公布了加强母婴安全行动计划和儿童健康行动计划，中国妇幼保健协会积极响应，愿意与业内企业、专家优势互补，共同合作，为妇女儿童的健康保驾护航。

此次母婴盛典是一场婴幼儿企业和行业专家纵览母婴行业未来发展的盛会。其中，“健康 成长 未来”、“ 创新 发展 未来”两大主题论坛，将媒体人与优秀企业领导者汇聚在一起，以圆桌会议的形式，从多方面多维度，对消费升级时代背景下，母婴行业、儿童教育行业的发展进行讨论。