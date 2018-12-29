“心健康”全国巡讲项目沧州地区基层医院泊头站落地

‘’心健康‘’全国巡讲项目沧州地区基层医院泊头站于12月28日在泊头市医院落地，12家周边乡镇卫生院医生参加项目并接受技术培训。

此次会议主要目的是培训基层医护人员进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，缩短院前急救时间、提高对急性心肌梗死的救治能力；使ST段抬高型急型心肌梗规范化溶栓治疗的推广落地，从而推动基层诊疗水平的提升。

“心健康”公益项目由中国医师协会、天士力公司、人民网共同主办，旨在推动全民关注心脏健康。其中的“溶·会贯通”为全国基层巡讲的子项目，推动《ST段抬高型急性心肌梗死院前溶栓治疗中国专家共识》等落地，规范溶栓治疗流程，计划通过2年的时间，在全国60个地级市开展宣传和培训巡讲活动，进一步把培训的目标下沉到基层医院，提高基层医疗救治能力。

泊头市作为该项目在沧州地区县级医院落地的第一站，也得到了泊头市卫计局领导的大力支持。会议上泊头市卫计局郭俊明科长、沧州市人民医院靳刚强教授为急诊科庞金奎主任颁发区域执行委员聘书，并为周边12家参与项目的乡镇卫生院授牌，这些乡镇卫生院作为泊头市医院急性心梗救治项目基层区域救治网络合作单位，未来将接受泊头市医院有计划的技术指导，系统强化卫生院医生、乡医救治水平。

专题培训环节由沧州市人民医院靳刚强教授就《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》进行解读，泊头市医院急诊科庞金奎主任就《急性胸痛诊断流程及处理原则》专题讲座，泊头市医院心内科张涛主任《泊头市急性心肌梗死救治项目-基层区域救治网络培训》专题发言， 通过此次培训，将充分调动起基层医院急性心肌梗死救治积极性，提高基层医疗救治能力，使更多的公众和患者受益。

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