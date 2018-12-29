目前我国心肌梗死发病率达80/10万，且中青年患病人数越来越多。更值得注意的是，心梗病情凶险，可危及生命，幸运被抢救后，也可能会面临各种并发症。

心梗造成的直接表现是心肌供血突然中断，只需30分钟，心肌细胞就开始坏死且无法再生，心肌会被疤痕替代，导致收缩力下降。心肌梗死面积越大，心力衰竭的发生率越高。有调查数据显示，心梗1年后，心衰的发生率高达23.4%~25.4%；心梗康复后还存在不稳定心绞痛的，1年后发生心衰的几率约为16%。

防范心衰需从三方面着手。首先是防住心梗，改变生活方式，积极控制并治疗高血压、高血脂、糖尿病等。其次，一旦心梗发作，要保证尽快获得合理救治，越早开通血管、恢复血供，日后患上心衰的风险就越低。一方面，人们要提高对心梗的认识，如出现胸闷、胸痛等症状，持续数分钟不缓解，尤其伴有出汗、面色苍白等不适，应拨打120，及时到胸痛中心就诊，避免院前延误；另一方面，大医院应设专业的胸痛团队24小时待命，提供全天候的心肌梗死绿色通道。再次，急性心梗缓解后，必须在医生指导下长期规范服用药物，以减少复发风险，并有助减缓心力衰竭的进展。▲