糖尿病，这个杀手有点儿冷

2018年12月15日凌晨，著名作家二月河突发心力衰竭，经抢救无效病逝。所谓心力衰竭，并非一个单独的疾病，而是多方共同作用的结果，其诱因可能是肥胖、高血压、糖尿病等。事实上，为创作“落霞三部曲”，二月河耗费了大量心力，1996年《乾隆皇帝》最后一卷刚刚完成不久，他就被查出患有糖尿病、高血压。从那以后，治疗糖尿病的药物在他家中便随处可见。与糖尿病并发症拉锯战22年后，英雄谢幕。

糖尿病不致命，可怕的是并发症

二月河的抗糖经历在中国并非孤例。据北京同仁医院内分泌科专家王雪大夫介绍，糖尿病是以高血糖为特征的代谢性疾病，我国成人糖尿病患病人数高达1亿多人，发病率在全国31个省市中达10.9%。就门诊情况来说，大部分都是已经出现了糖尿病并发症，如脑血管疾病、偏瘫、心梗等，被动就诊；只有少部分人是在体检中发现血糖高，主动就诊。

对于糖尿病并发症，二月河本人也深有体会，“糖尿病无声无息地来了，没有很大痛苦，但并发症出来就不得了。糖尿病不会迅速死亡，但并发症，导致必亡。”此言虽略有夸张，但足以引人注意。糖尿病并发症中，血糖并发症主要表现在对大血管以及微血管的损害。

其中，微血管并发症不会导致死亡，主要涉及：视网膜病变，眼底出血，重者会导致失明；或糖尿病肾病，易引起肾小球硬化症，早期症状为尿里出现蛋白，之后会导致全身肾功能不全；或早期周围神经病变，表现为手足麻木，有踩地棉花感。此外，一些女性患者首发症状可能表现为外阴瘙痒。而血糖高对大血管造成的威胁不容小觑。王大夫解释道，因为大血管病变是造成糖尿病病人死亡的首要因素。

此外，糖尿病患者还常见血脂异常，在血糖控制不良时尤为明显，表现为“三高一低”，即甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇水平升高，高密度脂蛋白胆固醇水平降低。王大夫提醒，血脂异常往往没有症状.不易察觉，如果不予重视，将会引起动脉粥样硬化，引起心肌梗死、脑中风等严重疾病，可能会致死、致残，故有“沉默杀手”之称。

王大夫表示，目前糖尿病患者对血糖的关注相对在提高，但对血脂的关注度不是太高，实际上糖尿病治疗的目的是解决心血管并发症，而血糖只是导致该病的危险因素之一，血脂的危险系数其实更高。因此糖尿病患者更要关注血脂。

别怕，跟着医生进行四项治疗

如果已经确诊患有糖尿病，该怎么办？王大夫支招：降血糖、降血压、降血脂、抗凝，四项同步治疗。

降糖。65岁以下没有并发症的成人，空腹血糖应小于6mmol/L，餐后2小时应小于8mmol/L；65岁以上，且患有心脑血管的成人，空腹血糖应小于7mmol/L，餐后2小时应小于10mmol/L，糖化值要小于7mmol/L。可通过降糖药或胰岛素等手段，使血糖达标。

降压。患者首诊时，会进行血压测量。初诊血压高的人（低压高于90，高压高于140），均需要服用降压药。

降脂。在糖尿病病人中，血脂异常的人数占到40%左右。该部分患者的血脂谱一般以小而密的低密度脂蛋白增高为主，这时它所携带的胆固醇会积存在动脉壁上，久而久之，易引起动脉硬化。因此，低密度脂蛋白有时也被称为“坏的胆固醇”。在具体治疗中，首选他汀类药物。

据王大夫介绍，目前他汀类药物分为两大类：人工合成他汀与天然他汀。总体来看，他汀类降脂药物是安全的。但长期服用人工合成他汀类药物，如辛伐他汀、氟伐他汀、匹伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀，需要检测肝、肾功能与激酶，尤其是高龄老年人，合并肾功能不全的患者是不良反应高发人群。相较之下，王大夫更推荐非急性患者使用天然他汀类药物，如血脂康，主要成分为13种天然复合他汀。因为天然他汀类药物提取于粮食红曲，含有一些微量元素，安全性高、副作用小，临床中少罕见服药引起的肝功能异常和肌肉问题。同时，天然他汀是国家医保甲类药物，适合长期服用。

需要注意的是，即便血脂指标正常，降脂药依旧不能停，但是可以慢慢减量。王大夫特别提醒道，“糖尿病患者血脂的指标正常不能依据化验单上的判断标准来判断，因为后者是正常人的指标。”而对于糖尿病患者，通常情况下，年龄大于40岁且没有其他心血管疾病的患者，低密度脂蛋白胆固醇要控制在2.6mol/L以下；有明确的心血管疾病的患者，低密度脂蛋白胆固醇要控制在1.8mol/L以下。如果已经达到上述标准，可以减少药物剂量，但需观察大血管B超，比如颈动脉、下肢血管，如果血管壁里有斑块，或者有小絮粒状的东西，需要继续服用降脂药物。

抗凝。面对“血脂如果降下来了，还需要抗凝吗”的疑问，王大夫解释道，需要，二者概念不一样，抗凝是指血液黏稠度的问题。目前常规用药是阿司匹林肠溶片，服用过程中需要检测消化道状况。

两类人群、两类行为需注意

谈及引起血脂异常的因素，王大夫介绍道，除遗传因素外，还有不健康的生活方式，比如高脂、高糖饮食，吸烟，过度饮酒，缺乏运动等，以及药物作用，比如利尿剂、糖皮质激素等。

对此，她倡导居民生活方式的转变，比如减少高能量、高脂和高糖饮食的摄入，不吸烟，不过度饮酒，不熬夜。并建议20岁以上成年人，至少每 5 年测量一次血脂（包括总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯和高密度脂蛋白胆固醇）；40岁以上男性和绝经期后女性，每年检测血脂；动脉粥样硬化性心血管病患者，如冠心病、脑中风等，动脉粥样硬化性心血管疾病高危人群，如高血压、糖尿病等，每3至6个月测定一次血脂。

此外，王大夫提醒有两类人需要关注自己的血糖指标。一类是有糖尿病家族史的人，该类人群属于高危人群，若在未确诊之前就遵循糖尿病患者标准的需求进行合理饮食与运动，其患糖尿病的概率可能会降低。另一类是孕妇，在怀孕22至24周时需做糖筛，如空腹血糖超过5.1mmol/L，即为妊娠糖尿病，需要在营养师指导下进行饮食调整，配合运动，必要时需使用胰岛素。

至于“降血糖纯吃素、不吃主食”的言论，王大夫指出，曾有病人不吃肉只吃豆制品，但最终肾衰竭严重，因为人体要消化植物蛋白，所消耗的能量比消化动物蛋白大，反而会适得其反；不吃主食也会带来一系列并发症，比如骨质疏松、缺钙等。而健康的体魄需要饮食均衡，不能因噎废食、偏废其一。文/王若婷