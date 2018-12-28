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妇科检查可以揪出癌

复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任 吴小华

2018年12月28日07:59 来源：人民网-生命时报

对广大女性患者来说，妇科检查是个让人有些抗拒的项目，但这一检查却有着大用处。

常规妇科查体中，医生能清楚看到阴道和宫颈，观察阴道黏膜是否光滑，质地是否正常，有无炎症、畸形、出血点、色素沉着以及分泌物的量、性质、颜色、异味等，还能观察宫颈大小、颜色、外口形状，有无糜烂、出血、囊肿、息肉或肿块等。

另一项让很多女性难以接受的是“三合诊检查”，医生需将食指放入阴道，中指伸入直肠，另一只手放置于腹部用力下压，目的是对子宫和附件进行检查。但对宫颈癌患者来说，通过“三合诊”来判断宫旁情况，是决定能否手术的关键。

此外，一旦宫颈细胞学筛查异常，或有可疑症状和体征，或高危型HPV检测确认为阳性等，则需考虑进行阴道镜检查。阴道镜是宫颈病变规范化诊治中不可或缺的重要技术，可在强光源下，观察宫颈和下生殖道病变，将其放大4倍以上，发现肉眼不能识别的病变，确定病变范围，指导活检，提高诊断的准确性。

女性应当克服心理抵触，科学对待妇科检查，因为它们很可能成为揪出某些癌症的关键。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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