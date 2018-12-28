随着老龄化加剧，老年期疾病发病率也日渐攀升。老年患者往往同时患有多种慢病，病情复杂隐匿，并发症多。下面就介绍一下，哪些情况可去老年科问诊。

老年医学是一门新兴学科，并不是“老年”和“内科”的简单叠加，其研究范围更广泛、更深入。老年医学兼顾多种疾病，进行综合治疗。它作为一个独立科室，是为了让老年患者的治疗更有保障。

老年科诊断的很多是内科疾病，如肺炎、慢阻肺、高血压、冠心病、退行性心脏瓣膜病、慢性肾功能不全、糖尿病、脑血管病等，这些都是常见的老年病。老年科不仅治疗躯体疾病，同时进行综合评估，包括老年综合征、躯体功能状态、认知情绪情况以及家庭社会支持。此外，健康管理、康复治疗和临终关怀也是老年科的发展方向。

对老人来说，许多同时患有呼吸、心血管、泌尿、内分泌、神经和精神等多方面疾病，如果分科看病，就可能存在头痛医头、脚痛医脚的情况。因此，老人初诊可先到老年科挂号。尤其是60岁以上、存在两种或两种以上老年疾病的患者，在老年科挂号诊治更方便。

要想晚年生活有质量，还得学会治未病，不妨学着这样做：

1.适度锻炼，别总宅在家里；

2.坚持学习，多读书、多思考；

3.保持良好情绪，不想太多烦心事；

4.注意作息，避免烟酒、熬夜等不良生活习惯伤害身体。▲