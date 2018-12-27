最近是鼻炎的高发期。年仅25岁的小周已患鼻炎多年，尝试过各种鼻喷剂，但效果依然不佳。进入冬季后，他鼻炎症状加剧，经常是早晨一起床就开始连打喷嚏，接着开始鼻塞；到了晚上，由于鼻子不通气，他只能用嘴呼吸，经常半夜醒来感到喉咙干痛得厉害。

近日，他来到广州市第一人民医院中医科就诊。该院中医科副主任医师李湘力接诊后，在仔细询问小周的病情基础上，决定给他采用“鼻炎神经节刺激术”治疗，结果在下针1分钟后，小周鼻子立刻通气了，效果非常显著。

蝶腭神经节：治疗鼻炎“特效穴”

李湘力介绍，她给小周下针刺激的地方叫做蝶腭神经节，也称翼腭神经节。位于颜面深部的翼腭窝内，发出许多细小分支，分布在鼻、咽、腭及眶部，支配这些部位的腺体和血管，其中就掌握着鼻功能的兴奋和抑制，包含交感神经和副交感神经。正常情况下，交感神经和副交感神经各司其职、互相调节：交感神经有使血管收缩的功能，因而能使鼻黏膜及海绵体内血流量变小，腺体的分泌物减少；副交感神经则能扩张血管，使海绵体内过分充血，鼻黏膜膨大，腺体分泌物大量增加。

“一旦由于过敏、局部感染等种种原因引起了功能失调，超过了自我调控的范围，就需要外界的帮助，来助力一把。此时通过刺激蝶腭神经节，使突发的剧烈的刺激唤醒紊乱的中枢神经系统，调节鼻黏膜血管的张力和血流，就能使鼻通气立即改善。”她表示，“蝶腭神经节”的取穴位置位于颧骨弓的下缘与冠突之间的缝隙中。施针后，患者在鼻部、眼睛、上唇、牙齿或者耳部会有放电一样感觉，有些患者半边面部会有麻胀感。

轻微鼻炎见效快 首次效果最佳

李湘力介绍，“蝶腭神经节刺激术”疗法与“靳三针”等传统中医疗法不同。这种方法不仅能立即缓解症状，还具有取穴少、安全、疗效持久等优点。轻微患者只需1针即可见效，且首次效果最佳。“老鼻炎”患者一星期治疗2~3次，配合中药调理，也可达到较好效果。

另外，针灸对于以下病症也有一定疗效：失嗅（特别是鼻甲肥大属于阻塞性者）、早期突发性耳聋及突发性耳鸣、突发性面瘫、干眼症、三叉神经痛。（全媒体记者伍仞 通讯员魏星）