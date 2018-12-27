痛风了选对药还需用对药

近日网上有消息说，痛风患者网购处方药秋水仙碱服用后导致肝衰竭，引发了痛风患者的广泛恐慌。经过综合分析发现，该事件主要是因为患者秋水仙碱的用量不对导致的，因此提醒患者，处方药不能随便用，即使选对了药还需用对药，用量用法同样重要。

秋水仙碱是痛风治疗中最常用的止痛药物，是治疗急性痛风性关节炎的经典药物，也是特效药物。该患者之所以出现肝衰竭，很可能是按照网购药物附带说明书提示的陈旧服用方法所致，即痛风急性期每小时1mg（1片），最多可每日6片。这种治疗方法虽有明显的镇痛和消炎效果，但同时也有明显的腹泻、腹痛、骨髓抑制、肝肾损害等副作用，现在临床上已经不推荐患者如此服用。

众多资料显示，秋水仙碱的副作用有明显的剂量依赖性。临床应用过程中发现，每日秋水仙碱用量超过3mg，一半以上的患者会出现腹泻，超过4mg，几乎所有患者均会出现腹痛、腹泻等副作用。但如果把秋水仙碱的量控制在1.5mg以内，副作用出现率明显降低。国内外的痛风相关指南均推荐痛风急性期，首次秋水仙碱1mg口服，12小时后追加0.5mg，每日剂量最多1.5mg，即最大剂量0.5mg、一天三次口服。

秋水仙碱的另一个副作用是肝功能损害。网购患者就是因为超剂量服用秋水仙碱后发生了肝功能衰竭的重症情况，危及生命。

临床中按照秋水仙碱小剂量疗法，肝功能损害的发生率极低。在服用秋水仙碱的情况下，通常医生会安排定期的肝功能随访，一旦遇到肝损害的情况，及时停用秋水仙碱，加用保肝药物，肝功能可较快恢复至正常范围，患者不用过分担心。

因此急性期痛风患者需要在医生的指导下用药，既不可自己盲目参照说明书用药，也不要“因噎废食”，耽误治疗时机。