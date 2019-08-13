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急性痛风涂龙舌兰汁

蒲昭和

2019年08月13日09:43 来源：人民网-生命时报

夏天，人们聚会时免不了喝啤酒、吃海鲜，导致急性痛风发作的患者不在少数。中医认为，痛风属“痹症”范畴, 主要为湿热毒邪盘踞于患部所致。现介绍一个对急性痛风有效的外用方。

龙舌兰，学名金边莲，虽是一种热带观赏植物，但叶子也可作药用，主要有润肺止咳、平喘、透疹、祛瘀生新、抗炎镇痛、清热解毒等功效，主治肺燥咳嗽、阴虚喘咳、麻疹不透、疮毒、风湿性关节炎等症。急性痛风发作时，可取新鲜龙舌兰切段，用切口汁多处涂擦红肿关节部位，每天1~2次，也可捣烂成泥外敷。用它泡酒外搽，对颈椎痛、腰椎痛及坐骨神经痛也有效；晒干研成细末，外敷出血部位，还能止血止痛。

使用时，病人患部可能会发痒、发热，继而有红色小疱疹出现，再后有淡黄体液从疱疹处流出，这属于正常现象，12小时后即可消退、结痂、消肿，疼痛基本得到缓解；1~2天后，关节红肿、疼痛可消失。本方使用简单、安全，无副毒作用，值得患者一试。需注意，痛风急性发作期应多卧床休息，抬高患肢，避免受累关节负重；忌吃或少吃豆类、动物内脏、海鲜等高嘌呤食物，还要降低盐分摄入，不饮酒。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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