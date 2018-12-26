北京大学第三医院首都国际机场院区揭牌

12月26日上午，北京大学第三医院首都国际机场院区（原“首都国际机场医院”）启动会召开。它标志着北京首都国际机场医院由北京大学第三医院正式接管运行。

启动会

北京市朝阳区副区长李长萍，顺义区副区长李向英，北京市卫生健康委员会医改办常务副主任高星，中国民用航空华北地区管理局副局长孙剑英，首都机场集团公司总经理刘雪松、中国国际航空股份有限公司副总裁刘铁祥、北京大学医学部副主任王维民、北京大学第三医院院长乔杰出席并致辞。北京大学第三医院党委书记金昌晓、首都机场集团公司党委书记宋胜利为北京大学第三医院首都国际机场院区揭牌。首都机场集团公司常务副总经理王星主持启动会。

出席启动会的还有中国民用航空华北地区管理局相关部门领导、首都机场集团公司相关部门负责人，北医三院领导、相关处室负责人和专家，首都机场医院领导和职工等。首都机场街道办事处、华北空中交通管理局、国航、中航油等单位相关领导参加仪式和有关活动。

乔杰院长在致辞中表示，北京大学第三医院机场院区的启动，在医院发展史上具有里程碑式意义。双方克服重重困难，使项目顺利落地，得到多方认可。这离不开各级领导的鼎力相助，更离不开每一位员工的倾心付出。2018年，北医三院建院60周年。经过几代人的努力，北医三院已逐渐发展成为学科领域齐全、综合实力雄厚、技术特色鲜明、管理运营高效、深受患者信赖、同行尊重和社会认可的大型综合性医院，北医三院在业界认可的全国医院专科声誉影响力排行榜与科技影响力排行榜中双双挺进前十。乔院长介绍了机场院区的发展方向和发展理念，机场院区以慢性病管理为主，以代谢类、心脑血管疾病等作为重要抓手，同时引进北医三院传统品牌学科运动医学。通过输出学科，发挥自身优势，进一步提升院区综合医疗水平、应急救护水平和航空医疗保障能力，努力把机场院区打造成临空经济区的区域医疗中心。

王维民副主任代表北京大学和北大医学部对北医三院首都国际机杨院区成功启动表示热烈祝贺。并指出北医三院作为北京大学的附属医院和临床医学院，不仅承担着为国家培养优秀医疗医药卫生人才的艰巨任务，同时更肩负着不断提升医疗救治水平，增进广大人民健康福祉的重要历史使命。机场院区的揭牌标志着北医三院在医疗集团化道路上又迈出了新的一步，此次合作也是在国家深化国企剥离医疗教育改革进程中，北大医学人义不容辞的责任。

刘铁祥副总裁代表国航祝贺首都国际机场医院改革项目取得重大进展，他讲到，机场医院在急救等方面给予了国航很多帮助，也为空港地区的和谐稳定作出了重要贡献。希望未来在北医三院的强大支持下，广大航空旅客、社区居民得到更好的医疗服务体验，各驻场航空公司得到更坚实的保障。

孙剑英副局长代表民航华北地区管理局对北医三院机场院区的开业表示祝贺。他指出，首都国际机场医院为首都机场医疗服务和基层的急救技能培训作出了重要贡献，北医三院多次承担国家重大活动的医疗保障任务和重大医疗事件的救援任务，希望未来机场周围居民可以拥有更方便的医疗服务，首都机场应急保障能力得到进一步提升。

高星常务副主任代表北京市卫生健康委对双方成功合作表示祝贺。他强调，健康是第一政治要务，建设社会主义现代化强国，健康中国是基础。首都机场作为中国“第一国门”，有其区位优势，但同时也面临着挑战，新时代更应加强各种应急服务，包括医疗应急服务。大型医院转型要向健康和健康安全转型，他希望北医三院机场院区充分发挥疑难危重症诊治及应急医疗保障能力，进一步提升首都机场医疗服务和应急救护水平，守卫好 “第一国门”。

顺义区副区长李向英、朝阳区副区长李长萍在致辞时分别表示，北医三院机场院区的开业是响应中央国企深化改革和北京市疏解非首都核心功能的号召，大力推进优质医疗资源调整的具体体现。这必将促进首都机场地区医疗卫生事业新的发展，为机场及周边地区人民群众带来更优质的医疗服务。

首都机场集团刘雪松总经理在致辞中表示，首都机场集团公司和北医三院在双方积极推动下，逐步统一思想，清晰合作方向，明确合作目标。双方共同解决了应急救护资质保留、门牌号注册等难点问题。对院区未来的发展提出了三点希望：一是充分发挥首都机场集团公司的资源优势、平台优势和北医三院的专业优势、技术优势，扎实稳妥推进双方合作，实现共赢；二是在双方的共同努力下，实现医院的品牌化、专业化运营和集中管理，将此次合作打造成为国企医疗改革的一个范本、标杆，推进“健康中国”战略落地；三是实现“双提升”，即不断提升机场地区医疗服务水平、应急保障能力和社区医疗水平；不断提升员工的发展水平，实现医院长远发展。

此次合作是贯彻落实国家关于国有企业深化改革文件精神的重要举措，是响应北京市疏解非首都核心功能具体实践，是首都机场集团公司建设“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”，打造世界一流机场集团的需要，也是北医三院实践“北大医学”理念，提升首都东部及周边广大人民群众就医、服务北京乃至全国百姓的关键一步。双方的合作是顺应国家战略、践行医改要求的利国利民的民生工程，也是国企医疗改革的典范。

随后，与会人员见证了“北京大学第三医院首都国际机场院区”揭牌仪式。

揭牌仪式后，参会领导参观了即将启用的院区新大楼。

义 诊

启动会期间，来自北医三院心血管内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、运动医学科等15个科室专家组成的医疗团队，开展了大型义诊活动。专家们就一些常见病、多发病进行了科普宣传和疑难解答。义诊活动共计接诊300余人次。

据了解，北医三院首都国际机场院区将以“服务航空、发展特色、精医强院”的办院宗旨，按照三级甲等医院标准管理和运营，以“小综合，大专科”模式设置学科，以慢性病管理为主，以代谢类、心脑血管疾病等作为重要抓手，同时引进北医三院传统品牌学科运动医学。在满足首都机场区域常见病、多发病及急诊急救服务需求基础上，进一步打造急救医学、运动医学、妇产科、普通外科及心血管内科等重点学科，并将采取多种措施完善应急救护保障体系，提升首都机场应急救护水平。着力将北京大学第三医院首都国际机场院区打造成临空经济区的区域医疗中心，守好卫生健康的“第一国门”。