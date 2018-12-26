口腔溃疡久治不愈当心癌前病变

合肥市民张先生口腔溃疡长达一个多月，原本他以为是最近频繁聚会吃火锅导致的小毛病，去医院就诊后，医生告诉他这是口腔癌的癌前病变。专家称，口腔癌是目前常见的头颈部肿瘤之一，可发于所有人群，近年来临床检出率有明显增加。很多患者都有口腔溃疡久治不愈的病史。

安徽医科大学第二附属医院口腔科医生孙磊介绍，癌前病变是指具有潜在恶性转变可能的病变。口腔癌的癌前病变还包括粘膜红斑、粘膜白斑、粘膜下纤维化、疣状增生、慢性溃疡等。癌前病变如果长期不治疗，或者是刺激源一直存在，那么这样的病变就有很大的可能性转变为口腔癌。例如，口腔内有尖锐蛀牙或者残余的牙根对口腔形成的慢性刺激，就有可能加大罹患口腔癌的潜在风险。

专家建议，超过两周不痊愈的慢性口腔溃疡就需要格外警惕，这可能是口腔癌的癌前病变。癌前病变及时处理就可以避免病情向癌变发展。

早诊早治和“防癌于未然”同样重要。专家称，癌前病变离口腔癌只有“一步之遥”。口腔癌的早期症状十分“隐蔽”，可表现为口腔粘膜颜色发生变化、超过2周以上的溃疡、伴或不伴疼痛的肿块等。另外，舌头的运动和直觉障碍，牙齿的松动，口腔的感觉异常、麻木，张口受限等也是口腔癌的早期症状。一旦这些早期症状出现，这时候就应该及时就医，及时向专业医生咨询。

注重平时的自我检查，做到早发现、早治疗，可以明显提高癌后生存率。专家称，根据临床资料统计，口腔癌的一期生存率达86%，二期生存率达83%；而三期生存率只有60%，四期生存率为59%。可见，早期的口腔癌患者生存率要比晚期口腔癌患者高30%左右。（记者鲍晓菁）