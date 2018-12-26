5年全国财政医疗卫生支出近6万亿

12月24日，在十三届全国人大常委会第七次会议上，国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告提交审议。报告指出，2013年～2017年，全国财政医疗卫生累计支出59502亿元，年均增幅为11.7%。其中，2017年全国财政医疗卫生支出14451亿元，较2013年增加5156亿元，增长55.5%；占全国财政支出的比重达到7.1%，较2013年提高0.5个百分点。2018年，全国财政预算安排医疗卫生支出15291亿元，较上年增加840亿元，占全国财政支出的比重达到7.3%。在总量快速增长的同时，各级财政按照医改部署要求，供需兼顾、突出重点，持续优化支出结构。

报告指出，通过加大供需双方投入力度、促进基本医疗卫生服务均等化、引导财政资金和资源下沉基层、支持疾病预防和健康促进工作，投入成效不断显现，健康水平稳步提升。

截至2017年年底，全国医疗卫生机构总数达到98.7万家，床位794万张；个人卫生费用支出占比不断下降，2017年个人卫生支出占卫生总费用比重下降到28.8%，为近20年来最低水平；公共卫生服务更加均衡，超过84%的城乡居民15分钟就能够到达医疗机构；人民健康水平稳步提高，提前实现了联合国千年发展目标，并将可预防传染病发病率降至历史最低水平。

报告指出，当前我国医疗卫生资金投入使用呈现出机制逐步健全、总量持续增长、结构日趋优化、效益不断提高的良好态势，但也面临一些问题和挑战，一是改革措施仍需加强，二是可持续性压力加大，三是费用结构有待优化，四是绩效管理亟待加强。

报告提出，财政部将会同国家卫生健康委等部门，积极发挥财政职能作用，大力支持实施健康中国战略，围绕医改重点任务，进一步加大投入力度，优化支出结构，全面实施绩效管理，提高资金使用效益，推动建立适合国情、可持续的医疗卫生投入长效保障机制。