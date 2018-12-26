“太平公主”一定奶水少吗？

江湖传言，“前凸后翘”的女性好生养。很多“太平公主”们刚当上新妈妈时都担心自己的奶水不够。真的是“胸大=奶多”,“太平公主”就没戏了吗？No！广州中医药大学第一附属医院乳腺科主治医师陆宇云解答说，我们只要了解乳房的生理结构就知道这样的观点是不对的。

胸小≠奶少！胸大≠奶足！

陆宇云介绍，乳房由皮肤、皮下脂肪和乳腺组织构成，乳房大小主要由脂肪含量的多少来决定，当然跟乳腺组织的丰富程度也有关系；而乳腺组织主要由腺体及导管组成，担负着分泌运输乳汁的重任，也就是说腺体是乳汁的制造厂，而乳腺导管则负责运送乳汁。

因此，奶水的多少是由乳腺组织决定的，乳房大小和奶水的多少没有直接关系。小罩杯也常常有较丰富的腺体组织，只是因为脂肪含量少，乳房不够丰满而已，所以说，胸小≠奶少！胸大≠奶足！

吃好睡好心情好也很重要

那么，除了乳腺组织，还有什么影响奶水的多少呢？

【开奶时间和喂奶次数】产后让婴儿尽早地吸吮乳头，出生半小时就开始喂奶，让宝宝勤吸吮，刺激乳腺，让奶水越来越多。

【心理状态】如果宝妈精神过度紧张，常处于一种愤怒、惊恐、悲伤或忧虑的精神状态中，会使乳汁分泌减少。

【睡眠时间】过度劳累会让母乳量减少。

【营养状况】哺乳期妈妈不需要过多补充营养，适当增加汤水，营养均衡，就能保障奶水充足。

总的说来，宝妈们合理休息，规律哺乳，适当喝汤，放松心情，不仅能让乳房健康，“奶足料好”地喂养宝宝，还有可能起到丰胸的作用。

经上述方法调理，奶水仍然稀少，可用黄芪30g、熟地30g、党参15、当归15g、川芎10g、王不留行10g、通草6g，炖猪蹄汤服用；也可以简单些：通草60g、葱白3根，炖猪蹄汤服用。