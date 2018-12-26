热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“太平公主”一定奶水少吗？

陈 辉 张秋霞

2018年12月26日08:43 来源：羊城晚报

　　江湖传言，“前凸后翘”的女性好生养。很多“太平公主”们刚当上新妈妈时都担心自己的奶水不够。真的是“胸大=奶多”,“太平公主”就没戏了吗？No！广州中医药大学第一附属医院乳腺科主治医师陆宇云解答说，我们只要了解乳房的生理结构就知道这样的观点是不对的。

　　胸小≠奶少！胸大≠奶足！

　　陆宇云介绍，乳房由皮肤、皮下脂肪和乳腺组织构成，乳房大小主要由脂肪含量的多少来决定，当然跟乳腺组织的丰富程度也有关系；而乳腺组织主要由腺体及导管组成，担负着分泌运输乳汁的重任，也就是说腺体是乳汁的制造厂，而乳腺导管则负责运送乳汁。

　　因此，奶水的多少是由乳腺组织决定的，乳房大小和奶水的多少没有直接关系。小罩杯也常常有较丰富的腺体组织，只是因为脂肪含量少，乳房不够丰满而已，所以说，胸小≠奶少！胸大≠奶足！

　　吃好睡好心情好也很重要

　　那么，除了乳腺组织，还有什么影响奶水的多少呢？

　　【开奶时间和喂奶次数】产后让婴儿尽早地吸吮乳头，出生半小时就开始喂奶，让宝宝勤吸吮，刺激乳腺，让奶水越来越多。

　　【心理状态】如果宝妈精神过度紧张，常处于一种愤怒、惊恐、悲伤或忧虑的精神状态中，会使乳汁分泌减少。

　　【睡眠时间】过度劳累会让母乳量减少。

　　【营养状况】哺乳期妈妈不需要过多补充营养，适当增加汤水，营养均衡，就能保障奶水充足。

　　总的说来，宝妈们合理休息，规律哺乳，适当喝汤，放松心情，不仅能让乳房健康，“奶足料好”地喂养宝宝，还有可能起到丰胸的作用。

　　经上述方法调理，奶水仍然稀少，可用黄芪30g、熟地30g、党参15、当归15g、川芎10g、王不留行10g、通草6g，炖猪蹄汤服用；也可以简单些：通草60g、葱白3根，炖猪蹄汤服用。

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn