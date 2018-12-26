牙疼与手阳明经、足阳明经和肾经密切相关。手足阳明经循行通过上齿和下齿，肠胃积热可导致牙疼；肾主骨，齿为骨之余，肾阴不足，虚火过旺也可引起牙疼。临床将牙疼分为风火牙疼、胃火牙疼和肾虚牙疼，均可按揉3个穴位缓解症状。

1.按揉合谷。拇指指腹置于合谷穴（位于拇指和食指合拢后，隆起肌肉最高处），向第二掌骨骨膜缓缓用力，以出现酸胀感为度。

2.揉捏下关。当牙痛难忍，吃药也不管用时，可以用大拇指对准牙痛一侧的下关穴（位于头部侧面，耳前约一横指处），用力按住，产生酸麻感。力度以能忍受的极限为度，还可配合揉捏等手法，持续至牙痛缓解。

3.揉颊车。颊车穴是治疗牙痛的要穴，明代《针灸大全》就有记载：“颊车可灸牙齿愈”。颊车穴位于面颊部、下颌角前上方，耳下大约一横指处，咀嚼时肌肉隆起部分的凹陷处即是。将中指指腹按于颊车穴，顺时针或逆时针按揉，带动皮下组织，以产生酸胀感为宜，使酸胀感传至牙根部。▲