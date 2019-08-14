三伏天灸后上火？ 一杯淡盐水，可引火归元

现在正是三伏天灸的好时节，有些人天灸后会出现喉咙痛、口燥咽干等不适。广州中医药大学第一附属医院康复中心林国华教授提醒，三伏天不单单要补阳，还要做到引火归元，这样才能真正达到阴阳平衡状态。

补阳也要适当

林国华教授介绍，中医讲的三伏天的补阳指的是“补一阳”，“一”有少的意思，是指让我们适度补阳，并不是大补阳气。

如果一味地补阳，对于阳胜体质的人来说，就会是火更胜，容易生疮长痘，对于阴虚火旺体质的人来说，会使阴虚阳亢，虚火更旺，容易出现五心烦热、口燥咽干、失眠盗汗等症状。

补阳要喝淡盐水

他建议，在做完三伏天灸一定要喝一些淡盐水，盐，味咸，咸主肾，可以引火下行，使得补助的阳气下走与藏伏得阴气相结合，使阴阳处于平衡的状态，实现阴阳的互补，从根本上增强机体的免疫力。

【引火归元茶】桑寄生30克，牛膝15克。用这两味中药煲汤，桑寄生祛风湿，补肝肾，强筋骨；牛膝引火归元。让你在夏日既不上火，又安安心心补阳，一举两得。

穴位辅助更相宜

另外也可以适当的选取一些穴位艾灸、按揉来起到引火归元的作用，具体如下：

【关元穴】别名：丹田，足三阴与任脉的交会穴，本穴为人身阴阳元气交关之处，为聚气凝神之所，艾灸关元穴具有引火归元，强身健体之功效。

【天突、照海穴】天突穴位于胸骨上窝正中，属于任脉，交于阴维脉。照海穴位于内踝尖下方凹陷处，足少阴肾经，八脉交会穴，通阴蹻脉。

天突配照海可以滋阴补肾，引火归于元，同时可以治疗因补阳过旺造成的咽喉病症。