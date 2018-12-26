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晚餐六七点 情绪别激动

子时，睡个好觉助胆气

广东省中医院肝病科主任、教授 池晓玲 张朝臻

2018年12月26日08:00 来源：人民网-生命时报

开栏的话：我国传统医学瑰宝《黄帝内经》早就发现,养生与十二时辰关系密切。每个时辰都会有不同经脉“值班”，人体内的气血也按一定节奏在各经脉间起伏流注。所以，养生要顺应身体节律，注重日出而作，日落而息。本期起，本版开设“时辰养生”栏目，为大家介绍不同时辰的养生重点。

子时指晚上23点到第二天凌晨1点，是一天中最黑暗的时候。子时对应十二经络的胆经，胆主生发阳气，对身体其他脏腑有鼓动之力。《黄帝内经》中提到：“凡十一脏取决于胆也”，说明自子时起，阳气生发，身体这台机器的引擎发动，进入新一天的工作流程。

古人认为，子时经历了夜半阴陇（半夜阴气聚集旺盛）之后，阳气启动，身体处于阴阳相会、水火交泰之际。此时，身体宜静不宜动，从而让阳气逐渐旺盛起来，正气充满全身。建议子时保证处于深度睡眠，令气机收敛。正如古籍所说“夜半而大会，万民皆卧，命曰合阴。”具体而言，就是安静而卧，阴极生阳，使胆气蓄养。

为保证子时睡个好觉，建议晚餐安排在18~19点进行，且避免过食高油、高脂肪、高热量、易胀气的食物，以免给胃肠、肝、胆、胰脏带来负担，出现“胃不和则卧不安”的情况。另外，睡前戒忧愁或情绪激动，避免高谈阔论、饮用浓茶和咖啡、观赏激烈影视剧和球赛等。若平时睡眠不佳，可用夜交藤50克煮水泡脚。另外，推荐一款冬季助眠足浴方：取杜仲10克，生地15克，菊花10克，合欢皮15克，用1000毫升水浸泡以上中药20分钟后大火煮沸，小火煎20分钟，倒出药汁，再加水500毫升，煎煮15分钟。两次药汁混匀倒入盆中，加入适量温水至足踝部以上。睡前泡脚20分钟，可调理肝肾、安神助眠。▲ 

(责编：许晓华、杨迪)


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