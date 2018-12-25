基层医生代表霍春林：能得到患者的认可让我非常感动

好医生、为人民；好医生、人民选。为深入推进社会主义核心价值观的宣传教育，更好地宣传有创新举措、卓越贡献的基层医务工作者，从而弘扬广大基层医务工作者救死扶伤、无私奉献精神，增进全社会对医疗卫生工作的理解和支持。在国家卫生健康委基层卫生司等指导下，由好医生药业独家支持，人民网联合中国医药报、中国医师协会乡村医生分会等单位，发起了2017-2018“最美基层好医生”推荐展示活动。

12月14日，“最美基层好医生”推荐活动颁奖典礼在人民网1号演播厅举办。来自全国各地百余名基层医生欢聚一堂，交流从医经历，分享获奖喜悦。

来自山西的霍春林医生就是其中一员。在他35年的从医经历中，他最为感动的就是来自患者的认可。留给他印象最深的是一名来自河南的患者。当时，这位患者病情危重，当地的整体医疗条件简陋，经过各种努力，依然回天乏术。为了满足患者“回家”的心愿，在征求患者家属的意见后，霍春林自己租了一辆“急救车”把患者送回老家。从“治”到“送”的整个过程深深打动了患者，患者在弥留之际依然念念不忘霍春林，还想再见一见霍大夫。这种认可，让霍春林非常感动。

当然，作为一名基层医生，霍春林也和其他同道一样，在行医过程中需要面临重重困难，比如基层医疗技术水平不高，有时候面对病人也感到无助。他希望以后基层医生可以有更多机会学习先进的医疗技术，更好地为患者提供治疗。

“感谢国家的好政策，把基层医疗作为工作重点。新农合逐渐提高报销比例，越来越多的农民能在基层看病了，希望以后基层医生能够有更好的从医条件。”霍春林说。