我国医生用巨大的付出，支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系，为百姓赢得了“健康红利”。破解看病难，要靠医生无私奉献，更要靠加快推进医改

近日，一段写在餐巾纸上的留言走红网络：“勿动！插管去了。”这是中科大附一院青年麻醉医生栾远航的留言。当时，他正在手术室餐厅吃饭，刚吃了两口，电话就响了，说急救中心有一位病人需要紧急气管插管。由于担心工作人员把餐盘收了，他才留下了这张纸条。

其实，很多医生都有过类似经历。无论吃饭还是睡觉，只要有紧急情况，立刻放下一切，直奔抢救现场。在很多大医院，医生常年处于“战时状态”，出诊时不敢喝水、没工夫上厕所，甚至连饭也顾不上吃。有的医生一天看七八十个病人。据中国医师协会调查，二级和三级医院的医生平均每周工作时间超过50个小时，加班加点成为常态。在很多医院，手术室的灯光昼夜不熄，手术一台连着一台，医生换了一拨又一拨，每名医生都在争分夺秒，希望病人早日康复出院。难怪有外国人感慨：“中国医生的效率非常高，如果不是非要挑专家，几乎任何时候都能看上病，手术等候时间也不是很长，这是很多发达国家根本无法做到的。”

中国医生为啥这么“拼”？因为中国有近14亿人口，随着就诊人数逐年上升，各大医院人满为患的问题依然突出。面对如此庞大的就诊人群，医生除了练就“千手千眼”的本领，还要加班加点“连轴转”，否则无法完成任务。更重要的是，中国医生崇尚“大医精诚”“医乃仁术”的价值观，宁可自己受累，也不愿辜负患者信赖。“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”，就是医生职业精神的最好概括。

正因为有这样一群“拼命三郎”，中国的医疗事业才能跑出加速度。2018年，我国总诊疗人次达83.1亿，平均每人就诊6次。我国每千人执业医师为2.59人，而很多发达国家超过4人。这意味着，我国医生用巨大的付出，支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系，为百姓赢得了“健康红利”。医疗服务的可及性、质量、效率和满意度持续提高，广大医务工作者功不可没。

当前，我国医疗事业发展还不能满足人民群众日益增长的健康需求，看病难虽然有了一定程度的缓解，但尚未得到根本解决，人民群众看病就医还有不少“烦心事”。所谓看病难，主要难在到大城市大医院看知名专家比较难，根本原因是优质资源总量不足、结构不合理、分布不均衡。因此，破解看病难，要靠医生无私奉献，更要靠加快推进医改，优化医疗资源配置，进一步解放医疗生产力，推动医疗事业高质量发展。

医生是医改的主力军，也是人民健康的“守护神”。我们崇尚拼搏奋斗的精神，全社会更要尊重医生、关爱医生，改善工作条件，为医生创造良好的执业环境。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 19 版）