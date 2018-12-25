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番茄洋葱鸡肉汤 酸甜开胃又进补

2018年12月25日11:18 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：酸甜开胃

　　推荐理由：应节汤水

　　材料：番茄两个，紫皮洋葱半个，鸡1只，盐、油适量（3~4人量）。

　　烹调方法：把鸡洗净切块焯水，放入汤煲中加水约2000ml，大火煮开后转小火，煮约1小时。在煮鸡汤时，把洋葱、番茄切小块，下锅爆炒出香味。煮好鸡汤以后，把爆炒好的洋葱、番茄放入煮约15分钟，加盐、胡椒粉调味即可。

　　汤品点评：西餐中的番茄洋葱汤是比较稠的，通常是用番茄浓汤或番茄酱煮出来，但在家里烹饪的话可以选用新鲜的原材料。所以这个汤煮出来会稍微稀一点。若想喝稠一点的，也可以在最后加适量的水淀粉下去。番茄富含番茄红素，这是一种类胡萝卜素，有很强的抗氧化作用。而洋葱虽然不是我们日常岭南汤水中会用到的东西，但是它其实用于冬日暖身效果特别好。本来鸡汤就很适合温补身体，再加上洋葱的辛温，番茄的酸甜，味道很好很特别，又不失暖身进补的效果。

　　此外，还可根据喜好选择淮山、土豆一类的蔬菜。煮之前这些材料最好先炒一下，味道更佳。

(责编：许晓华、杨迪)


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